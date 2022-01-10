Кендіс Свейнпоул постала перед камерою топлес і поділилася фото з підписниками

Кендіс Свейнпоул постала перед камерою топлес і поділилася фото з підписниками

33-річна південноафриканська модель Кендіс Свейнпоул любить вихвалятися перед своїми підписниками різними пікантними знімками.

Днями модель знову опублікувала у Мережі кадри, на яких позувала топлес. Зірка рекламує купальники від свого бренду Tropic Of C, а також показує луки з нової колекції 2022 року.

На фото, якими поділилася Свейнпоул, модель зображена топлес, руками вона прикриває груди, на голові у неї крислатий капелюх, а одягнена модель у світло-блакитні шорти.

На іншому відео Кендіс у небесно-блакитному сарафані розвішує білизну.

На іншому фото Свейнпоул позує топлес і в самих лише плавках, стоячи на яхті. Крім плавок на ній одягнена чорна мініспідниця на запах, що розвивається на вітрі. Модель демонструє свою фігуру та довгі ноги.

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