Кендіс Свейнпоул топлес присіла біля басейну

33-річна південноафриканська модель Кендіс Свейнпоул не соромиться з'являтися у кадрі у оголеному вигляді.

Знаменитість запостила кадр, який зробила біля басейну, позуючи топлес та у білих плавках. Сидить Кендіс на борту басейну, смайлом-зірочкою модель прикрила соски на грудях.

"Без чого б я хотіла бути… Без взуття, без сорочки, без проблем ⭐️", — написала загадково у підписі модель.

Також Свейнпоул поділилася відео у блогу та показала, як іде у гірчичній спідниці зі смужками на гумці та без топу чи купальника. У цьому ж ролику вона приміряє блакитний бікіні від @tropicofc, демонструючи чергові новинки з колекції.

До речі, багато зіркових друзів Кендіс охоче носять купальники від Tropic of C. Б'янка Балті, Бар Рафаелі, Ірина Шейк, Лаїс Рібейро показували фотографії, на яких позували таких бікіні.

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