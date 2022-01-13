Кендіс Свейнпоул запостила у блогу пікантне фото в бікіні

Південноафриканка Кендіс Свейнпоул регулярно тішить своїх підписників в Instagram знімками у різних купальниках.

Здебільшого на всіх знімках, якими модель ділиться в Мережі, вона зображена в купальниках зі своєї колекції для бренду Tropic Of C. На цьому гарячому фото зірка позує у чорному бікіні, а її тіло намащене олією та переливається у кадрі під спалахом фотокамери. Свейнпоул має дуже сексуальний вигляд. У підписі вона пише:

"Якщо все навколо здається вам темним, гляньте ще раз ... можливо, ви і є світло".

На сторінці бренду Tropic Of C можна побачити й інші фото моделі в різних купальниках. Також манекенниця часто рекламує пляжний одяг і навіть постає у кадрі топлес.

Читайте також: