Керрі повернулася: Сару Джессіку Паркер сфотографували на зніманнях "І просто так..." у гарному образі

Після того, як у Мережі з'явилися перші кадри зі знімань серіалу "І просто так…" минулого тижня, багато шанувальників франшизи трохи засмутилися через досить дивний лук головної героїні, але мабуть, шоуранери, Сара Джессіка і костюмери переосмислили стиль персонажа, і вирішили повернути ту Керрі, яку ми всі так любимо – елегантну та яскраву.

10 жовтня папараці знову сфотографували Сару Джессіку Паркер на зніманнях чергового епізоду другого сезону серіалу "І просто так..." у вежі Bank of America у Нью-Йорку. Зірка була одягнена в яскраву сукню кольору фуксії з V-подібним декольте на запах, довгими рукавами та легкою спідницею, яка елегантно майоріла під час її ходи.

Це вбрання акторки доповнене широким ременем у колір, а також босоніжками на високих підборах від Giuseppe Zanotti і сумкою-мішком на довгих ручках від Bottega Veneta.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Звичайно, образ не обійшовся без прикрас. На акторці були сережки-пусети бордового відтінку, намисто з синім камінням та золотий досить товстий ланцюжок з краплеподібним діамантом від Jemma Wynne. Також не можна не відмінити макіяж Паркер, оскільки продуманий до дрібниць був і він – на очах у зірки були рожеві тіні, а на губах ніжний рожевий блиск.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що перший сезон серіалу "І просто так..." завершився тим, що героїня запустила свій подкаст, який отримав таку саму назву, як і її колишня колонка в газеті — "Секс і містоі". Ймовірно, на зроблених під час знімань кадрах героїня прямувала на роботу, оскільки вона також несла чашку з назвою своєї програми.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Також компанію Керрі склав її колега - красень Франклін, якого грає Іван Ернандес. В останній серії вона з ним цілувалася.

Сара Джессіка Паркер та Іван Ернандес / Фото: Getty Images

Чи розвиватися у новому сезоні роман цієї пари, чи той поцілунок нічого не означав, дізнаємося вже після виходу серіалу, хоча дата релізу поки не розголошується.

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