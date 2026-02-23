ТСН у соціальних мережах

Керрі Вашингтон у сукні з квітами з леліток від Prada сяяла на церемонії

49-річна акторка зачарувала своєю появою на червоній доріжці кіноподії.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Керрі Вашингтон

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Керрі Вашингтон відвідала 79-ту церемонію вручення премії BAFTA, яка відбулася у Королівському фестивальному залі в Лондоні.

На червону доріжку зірка вийшла в елегантній чорній сукні зі шлейфом від Prada, яку створили для неї на замовлення. Вбрання мало напівоголені спину і спідницю, яка струмливо спадала на підлогу. Верх був розшитий квітковими аплікаціями з великих чорних леліток.

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Аутфіт Вашингтон доповнила зібраною зачіскою, макіяжем з довгими віями та чорним манікюром. Лук Керрі завершила прикрасами від Boucheron.

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Нагадаємо, Керрі Вашингтон потрапила під приціл папараці у вбранні кольору діжонської гірчиці.

