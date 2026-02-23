- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 171
- Час на прочитання
- 1 хв
Керрі Вашингтон у сукні з квітами з леліток від Prada сяяла на церемонії
49-річна акторка зачарувала своєю появою на червоній доріжці кіноподії.
Керрі Вашингтон відвідала 79-ту церемонію вручення премії BAFTA, яка відбулася у Королівському фестивальному залі в Лондоні.
На червону доріжку зірка вийшла в елегантній чорній сукні зі шлейфом від Prada, яку створили для неї на замовлення. Вбрання мало напівоголені спину і спідницю, яка струмливо спадала на підлогу. Верх був розшитий квітковими аплікаціями з великих чорних леліток.
Аутфіт Вашингтон доповнила зібраною зачіскою, макіяжем з довгими віями та чорним манікюром. Лук Керрі завершила прикрасами від Boucheron.
Нагадаємо, Керрі Вашингтон потрапила під приціл папараці у вбранні кольору діжонської гірчиці.