Керрі з "Сексу і міста": як Сара Джессіка Паркер стала знаменитою

Ви напевно вже чули про те, що зараз в Нью-Йорку тривають знімання продовження культового серіалу "Секс і місто". Новий сезон, який розповість про події, які відбуваються 20 років потому, називається "And Just Like That ...".

Сьогодні розповідаємо про акторку Сару Джессіку Паркер, яка зіграла головну роль письменниці Керрі Бредшоу в улюбленому багатьма серіалі. За цю роль Паркер чотири рази отримувала премію "Золотий глобус" і двічі премію "Еммі".

1. Сара Джессіка Паркер народилася 25 березня 1965 року в Нелсонвіллі, штат Огайо, США в родині Барбари (виховательки і вчительки) і Стівена Паркера, підприємця і журналіста. У шлюбі у батьків було четверо дітей, Сара була однією з них. Після розлучення батьків мати Сари вийшла заміж знову і переїхала разом з дітьми жити до нового чоловіка, у якого також було четверо дітей. Таким чином Сара росла в дуже багатодітній родині.

Сара Джессіка Паркер / Associated Press

2. В юні роки Сара Джессіка вчилася співу і танцювала в балеті. Сім'я переїхала ближче до Нью-Йорку, щоб дівчина могла піти навчатися акторської майстерності. До речі, переїздів в житті маленької Сари було багато, і все робилося на благо її майбутнього. Уже тоді батьки розгледіли в ній талант акторки. Паркер відвідувала професійну дитячу школу Нью-Йорка, Школу творчих і виконавських мистецтв у Цинциннаті і середню школу Голлівуду в Лос-Анджелесі.

Сара Джессіка Паркер / Associated Press

3. Акторська кар'єра Паркер почалася 1974 року. Разом із братами і сестрами вона дебютувала в постановці "Звуки музики" в Муніципальному театрі під відкритим небом в Сент-Луїсі. А 1977-81 роках грала в бродвейських мюзиклах.

4. Першу головну роль в кіно Сара отримала 1982 року — це був ситком CBS Square Pegs, який тривав лише один сезон. Вона грала сором'язливого підлітка і була добре прийнята критиками. Наступні чотири роки Сара знялася ще в декількох фільмах, але всі вони не принесли їй славу і успіх.

Сара Джессіка Паркер / Associated Press

5. Від початку 90-х Паркер все більше знімалася в кіно. Вона знялася в романтичній комедії "Історія Лос-Анджелеса" (1991), в картині "Медовий місяць у Вегасі" (1992) разом з Ніколасом Кейджем, 1993 року Паркер знімалася з Брюсом Віллісом у фільмі "Вражаюча відстань", а 1994 року вона з'явилася разом з Джонні Деппом у біографічній драмі "Ед Вуд" в ролі дівчини головного героя Долорес Фуллер. Вона також очолила романтичну комедію Miami Rhapsody (1995) і знялася в бродвейській п'єсі "Сільвія" разом з майбутнім чоловіком Метью Бродеріком.

Метью Бродерік і Сара Джессіка Паркер / Associated Press

6.1996 року Сара Джессіка з'явилася у фільмі Тіма Бертона — "Марс атакує!", Разом з Джеком Ніколсоном, Гленн Клоуз, Пірсом Броснаном. В її архіві було вже чимало ролей, але популярність прийшла звідки не чекали.

Також читайте Знахідка за 5 доларів: історія знаменитої білої пачки Керрі Бредшоу

7. 1998 року Паркер прислали сценарій серіалу HBO "Секс і місто", який розповідав про життя чотирьох подруг з Нью-Йорка. Творець серіалу Даррен Стар хотів, щоб вона була задіяна в проєкті, і, незважаючи на деякі сумніви щодо ролі в довгостроковому телесеріалі, Паркер погодилася зіграти головну роль. Вона грала роль письменниці Керрі Бредшоу, кожен епізод нової серії будувався навколо її думок під час написання щотижневої колонки "Секс і місто" для вигаданої газети New York Star. Персонаж Паркер став дуже популярним і пізніше був визнаний одним із найбільших жіночих персонажів на американському телебаченні.

Сара Джессіка Паркер / Associated Press

8. 2009 року The Guardian назвав Керрі Бредшоу іконою десятиліття, заявивши, що "Бредшоу зробила стільки ж для зміни культури навколо певних жіночих проблем, скільки і справжні жінки-першопрохідці". За цю роль Сара Джессіка Паркер отримала дві премії "Еммі", три премії Гільдії кіноакторів і чотири премії "Золотий глобус". Також акторка зіграла в двох повнометражних фільмах "Секс і місто" і "Секс і місто 2".

Крістін Девіс, Кім Кетролл, Синтія Ніксон і Сара Джессіка Паркер / Associated Press

9. Надалі Сара продовжила зніматися в повнометражних фільмах. Разом із Г'ю Грантом вона зіграла в стрічці "Ви чули про Морганів?" (2009), граючи впливову пару з Нью-Йорка, яка перебуває на межі розлучення, а також знялася у фільмі "Я не знаю, як вона це робить" (2011), за роль в якому була сильно розкритикована публікою. Одним із фільмів, де Сара виступила не тільки в ролі акторки, але і, як продюсерка, став серіал HBO "Розлучення", Паркер з'явилася в ньому в ролі Френсіс Дюфрен, заміжньої жінки, у якої роман, який прискорив її розлучення.

Сара Джессіка Паркер в своєму бутику на Мангеттені / Getty Images

10. Успіх після "Сексу" приніс Паркер багато рекламних контрактів з різними брендами: Gap, Garnier, зірка випустила власний парфум під маркою Lovely і заснувала взуттєвий бренд SJP Collection. А ще у всьому цьому вирі робочих проєктів і знімань Сара встигла вийти заміж за актора Метью Бродеріка (їхнє весілля відбулося 19 травня 1997 року на Мангеттені), народити сина Джеймса 2002 року, а також виховати ще двох дочок-близнючок Маріон і Табіту, яких народила для пари сурогатна мати 2009 року.

Сара Джессіка Паркер з сім'єю / Associated Press

Читайте також: Міранда з "Секс і міста": десять несподіваних фактів про акторку Синтію Ніксон

Знімання серіалу "And Just Like That ..." (15 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання