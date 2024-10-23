Кеті Голмс має сумку від українського бренду: що це за аксесуар і як вона його стилізує

Американська акторка Кеті Голмс – одна з відомих нью-йоркських модниць, яка обожнює стиль кежуал, а також такі речі як джинси, кардигани та сумки-шопери. Її часто фотографують під час прогулянок або коли вона йде до театру на Бродвеї, де грає.

Під час однієї зі своїх появ на вулицях міста її вкотре помітили дорогою на роботу. Кеті тоді поєднала бежевий в'язаний светр, салатову спідницю в картатий принт та сині туфлі Мері Джейн. На очах вона мала сонцезахисні окуляри, а на голові кепка Canyons of the Unknown.

Проте найбільшу увагу привернула біла велика сумка-шопер Голмс, адже вона була від українського бренду Bevza, заснованого дизайнеркою Світланою Бевзою. Це шкіряна сумка з регульованим ремінцем та золотою лаконічною прикрасою у вигляді колоска пшениці.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Аксесуар Голмс носить дуже часто і поєднує з різними вбраннями. Вартість сумки становить 34 730 гривень (або 831 долар).

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Однак це не перший випадок, коли Кеті одягає речі від Bevza. Минулого року вона знялася у сукні від цього українського бренду для видання Glamour.

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