Кеті Голмс доповнила простий костюм кольє за п’ять мільйонів гривень

Кеті Холмс, колишня дружина Тома Круза, відвідала церемонію вручення премії AAFA American Image Awards 2026, що відбулася у Нью-Йорку. Акторка прийшла на цей захід у образі, яким перевершила саму себе, адже обрала класичний чорний костюм від Gap зі штанами і жакетом, який доповнила топом з декольте і лакованими туфлями.

Також Кеті вклала свою нову стрижку-каре у легкі хвилі і зробила макіяж у коричневій гамі. Однак головною акцентною деталлю образу акторки було кольє від ювелірного бренду Irene Neuwirth, вартість якого понад п’ять мільйонів гривень.

Прикраса виготовлена з 18 каратного жовтого золота та оздоблена приголомшливим асортиментом каменів, зокрема у кольє були: аквамарин, вогняний опал, кунцит, сапфір, сфен, шпінель, танзаніт та турмалін.

Кількома днями раніше акторка також виходила у світ — відвідала галапоказ фільму. Того вечора Кеті мала приголомшливий вигляд, а її вибір вбрання став своєрідним модним майстер-класом із поєднання простих та гламурних речей.