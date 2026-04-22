Кеті Голмс доповнила простий костюм кольє за п’ять мільйонів гривень

Акторка знову продемонструвала, чому вона її вважають королевою вишуканого мінімалізму.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кеті Голмс

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Холмс, колишня дружина Тома Круза, відвідала церемонію вручення премії AAFA American Image Awards 2026, що відбулася у Нью-Йорку. Акторка прийшла на цей захід у образі, яким перевершила саму себе, адже обрала класичний чорний костюм від Gap зі штанами і жакетом, який доповнила топом з декольте і лакованими туфлями.

Також Кеті вклала свою нову стрижку-каре у легкі хвилі і зробила макіяж у коричневій гамі. Однак головною акцентною деталлю образу акторки було кольє від ювелірного бренду Irene Neuwirth, вартість якого понад п’ять мільйонів гривень.

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Прикраса виготовлена з 18 каратного жовтого золота та оздоблена приголомшливим асортиментом каменів, зокрема у кольє були: аквамарин, вогняний опал, кунцит, сапфір, сфен, шпінель, танзаніт та турмалін.

Кольє Кеті Голмс

Кольє Кеті Голмс

Кількома днями раніше акторка також виходила у світ — відвідала галапоказ фільму. Того вечора Кеті мала приголомшливий вигляд, а її вибір вбрання став своєрідним модним майстер-класом із поєднання простих та гламурних речей.

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Associated Press

