- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 17
- Час на прочитання
- 1 хв
Кеті Голмс доповнила простий костюм кольє за п’ять мільйонів гривень
Акторка знову продемонструвала, чому вона її вважають королевою вишуканого мінімалізму.
Кеті Холмс, колишня дружина Тома Круза, відвідала церемонію вручення премії AAFA American Image Awards 2026, що відбулася у Нью-Йорку. Акторка прийшла на цей захід у образі, яким перевершила саму себе, адже обрала класичний чорний костюм від Gap зі штанами і жакетом, який доповнила топом з декольте і лакованими туфлями.
Також Кеті вклала свою нову стрижку-каре у легкі хвилі і зробила макіяж у коричневій гамі. Однак головною акцентною деталлю образу акторки було кольє від ювелірного бренду Irene Neuwirth, вартість якого понад п’ять мільйонів гривень.
Прикраса виготовлена з 18 каратного жовтого золота та оздоблена приголомшливим асортиментом каменів, зокрема у кольє були: аквамарин, вогняний опал, кунцит, сапфір, сфен, шпінель, танзаніт та турмалін.
Кількома днями раніше акторка також виходила у світ — відвідала галапоказ фільму. Того вечора Кеті мала приголомшливий вигляд, а її вибір вбрання став своєрідним модним майстер-класом із поєднання простих та гламурних речей.