Кеті Голмс і її бойфренд знову разом на публіці: закохані продемонстрували стильні парні образи

Кеті Голмс і Джейсон Бард Ярмоскі / © Associated Press

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Кеті Голмс і Джейсон Бард Ярмоскі продовжують демонструвати світові, що вони — пара. 9 жовтня знаменитості знову разом з’явилася на Нью-Йоркському кінофестивалі.

47-річна Голмс побудувала свій вишуканий невимушений образ навколо шовкової сорочки кремового кольору, яку доповнила вільними штанами коричневого відтінку та шкіряними лоферами. Серед аксесуарів у образі акторки були діамантове кольє і замшева куртка-бомбер на блискавці.

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Кеті Голмс і Джейсон Бард Ярмоскі / © Associated Press

Акторка зробила ставку на природність, аде на її обличчі був легкий макіяж, а волосся вона вклала у м’які хвилі.

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39-річний Ярмоскі підтримав стилістичну концепцію коханої за допомогою кремового светра з круглим вирізом, чорних вузьких джинсів і чорних шкіряних лоферів зі складками. Подібно до Голмс, він обрав вільний силует і завершив ансамбль лаконічною чорною шкіряною курткою. Пара позувала поруч, усміхаючись фотографам.

Згодом пара також відвідала галерею Falconeri, де знову продемонструвала вишуканий смак і любов до мінімалізму. Кеті поєднала у своєму образі лезкий чорний светр та довгу чорну атласну спідницю, які доповнила стильною сумкою і чоботами з текстурної шкіри. Ярмоскі ж цього разу обрав легкий лонгслів і вельветові штані у коричневій гамі.

Кеті Голмс і Джейсон Бард Ярмоскі / © Getty Images

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