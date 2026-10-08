Кеті Голмс показала, як бути вишуканою у стриманих речах: образ акторки в Парижі зачарував усіх

Кеті Голмс і Джейсон Бард Ярмоскі / © Getty Images

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Акторка Кеті Голмс з’явилася на Тижні моди в Парижі разом зі своїм бойфрендом Джейсоном Бардом Ярмоскі. Вони відвідали показ жіночої колекції Gabriela Hearst на сезон весна-літо 2027, який відбувся 5 жовтня.

Останніми місяцями Голмс і Ярмоскі дедалі частіше з’являються на публічних заходах разом, а їхній черговий спільний вихід став ще одним прикладом так званої «тихої розкоші».

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Кеті Голмс і Джейсон Бард Ярмоскі / © Getty Images

Для показу Голмс обрала приталений чорний трикотажний гольф, який заправила в асиметричну чорну шкіряну спідницю міді, яка стала головним акцентом образу. Нерівний поділ і високий розріз збоку урізноманітнили лаконічний силует, а шкіряна фактура додала образу текстури та легкого блиску. Контрасту луку додало взуття, адже вона обрала пару білих туфель із загостреним мисом. Світле взуття одразу привертало увагу та додавало мінімалістичному образу цікавішого акценту.

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Ансамбль вона доповнила креативною чорною сумкою від Gabriela Hearst у вигляді гармошки, яка вже стала культовою. Як результат, вийшов типовий для Кеті Голмс образ, у якому вона знову показала, як вміло поєднувати практичні речі для вечірніх виходів.

Кеті Голмс і Джейсон Бард Ярмоскі / © Getty Images

Ярмоскі одягнув темно-зелений светр із круглим вирізом, вільні чорні штани широкого крою та масивні чорні шкіряні туфлі. Їхні образи гармонійно поєдналися завдяки спільній стриманій естетиці.

Показ Gabriela Hearst став не єдиним модним заходом, який пара відвідала цього сезону. Голмс і Ярмоскі разом побували на заходах у Нью-Йорку, Мілані та Парижі, зокрема на показах Cult Gaia, Tod’s, Isabel Marant і Lanvin. Їхня поява в Парижі відбулася через кілька місяців після того, як Голмс і Ярмоскі вперше публічно пов’язали романтичні стосунки. Чутки про їхній роман з’явилися у липні 2026 року, а згодом він був підтверджений. Відтоді вони дедалі частіше з’являються разом на публіці, зокрема відвідують масштабні модні заходи.

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