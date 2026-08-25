Кеті Голмс показала, як поєднувати фіолетовий із червоним, і знову вийшла у світ з новим бойфрендом

Кеті Голмс з бойфрендом / © Getty Images

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Акторка з’явилася на святкуванні 45-річчя модного дому Michael Kors. Але головну увагу привернуло саме несподіване поєднання кольорів — глибокого фіолетового та яскравого червоного.

На заході Голмс з’явилася в легкій сатиновій сукні насиченого відтінку. Модель мала чисті лінії та вільний силует, завдяки чому була елегантною й невимушеною водночас. Для вечірнього заходу така сукня сама собою була б достатньо виразною, однак акторка не стала обирати традиційні варіанти взуття і доповнила вбрання яскраво-червоними туфлями.

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Кеті Голмс з бойфрендом і дизайнером Майклом Корсом / © Getty Images

Саме взуття змінило характер образу і створило виразний контраст із фіолетовим. У результаті вийшов цікавий та не стандартний вечірній образ. Лук акторка також доповнила сумкою від Strathberry, а компанію на заході їй склав новий бойфренд — Джейсон Бард Ярмоскі.

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Спільна поява акторки та художника привернула багато уваги, адже Голмс та Ярмоскі, які у романтичних стосунках від липня, досі здебільшого тримали їх подалі від публічності. Відомо, що пара познайомилася на вечірці і сходила на кілька побачень. Перша їхня спільна поява відбулася на заході Guild Hall Summer Gala в місті Іст-Гемптоні.

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