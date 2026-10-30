Кеті Голмс сяяла у вишуканій сукні на галавечорі в Нью-Йорку разом із молодшим бойфрендом

Кеті Голмс та її новий бойфренд / © Associated Press

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Акторка Кеті Голмс, яка останнім часом завоювала репутацію головної модниці Нью-Йорку, з’явилася на галавечорі American Ballet Theatre Fall Gala. Компаню їй склав новий обранець — художник Джейсон Бард Ярмоскі.

47-річна акторка обрала для виходу довгу темно-зелену сукню з довгими рукавами, заниженою лінією талії та асиметричною спідницею зі складками. Образ вона доповнила великою чорною сумкою з торочкою та довгими сережками. Темне волосся Кеті зібрала в елегантний пучок, а макіяж зробила вишуканим, але лаконічним — лише підкреслила свою красу за допомогою косметики.

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Кеті Голмс і Джейсон Бард Ярмоскі / © Associated Press

Її 39-річний супутник мав не менш елегантний вигляд у темно-синьому костюмі, чорному джемпері та чорних туфлях-лоферах.

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Про роман Кеті Голмс і Джейсона Барда Ярмоскі заговорили в липні 2026 року, коли їх помітили разом на показі фільму The Invite. Згодом пара з’явилася на вечері, організованій брендом Ferragamo в Гемптонсі, де закохані вже публічно трималися за руки.

Джейсон — американський художник, у творчості якого важливе місце посідають теми часу, пам’яті та старіння. Він закінчив Школу візуальних мистецтв у Нью-Йорку, а детальніше про свої роботи розповідає на власному сайті.

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