Кеті Голмс у стильній монохромному луку прогулялася Нью-Йорком

Кеті Голмс / © Getty Images

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Для цієї прогулянки акторка обрала монохромний образ у білих тонах із акцентними деталями. На ній була об'ємна біла сорочка асиметричного крою з довгою спинкою та високими бічними розрізами. Модель доповнена коміром-бантом, стрічки якого вільно спадають спереду, а також широкі білі джинси із щільної бавовни з оригінальною фігурною перфорацією та об'ємними аплікаціями у вигляді птахів, що летять, по зовнішніх бокових швах.

Свій casual образ Кеті Голмс доповнила гостроносими туфлями на підборах з леопардовим принтом і сумкою кремово-білого відтінку на тонкому плечовому ремені. Волосся Голмс було розпущене, а на обличчі був дуже легкий денний мейкап.

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Кеті Голмс / © Getty Images

Нагадаємо, у Кеті Голмс зараз нові стосунки, а нещодавно вона була присутня на галавечорі у Нью-Йорку разом зі своїм молодим бойфрендом.

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