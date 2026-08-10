Кеті Голмс уперше вийшла у світ з новим бойфрендом, але увагу привернули її туфлі

Кеті Голмс і Джейсон Бард Ярмоскі / © Getty Images

Реклама

Акторка, яка відома своїм розслабеним стилем і вмінням поєднувати вишукані та повсягденні речі, знову обрала улюблену естетику — ненав’язливу, елегантну з дещо несподіваними модними деталями. Кеті обрала довгу сукню кольору слонової кістки, яка привертала увагу саме своєю простотою.

Сукня не мала бретелей і повторювала лінії тіла й спадала просто до підлоги, створюючи витягнутий мінімалістичний силует. Особливість сукні — у її фактурі та торочці, яка обрамляла верхній край і поділ, надаючи простому крою більш невимушеного та навіть трохи богемного характеру.

Реклама

Кеті Голмс і Джейсон Бард Ярмоскі / © Getty Images

Саме поєднання чітких ліній і ненав’язливої фактури робить цю сукню чудовим прикладом гарного літнього виботу, оскільки вона гарна, але не здається надто ошатною. Білі та кремові сукні вже кілька сезонів залишаються одним із безпрограшних варіантів для теплої пори року, а Голмс продемонструвала, наскільки вдалими вони можуть бути не лише у повсякденних, а й у вечірніх образах.

Реклама

Замість масивних прикрас і гламурних аксесуарів акторка зібрала волосся у пучок, а макіяж зробила максимально природним — лише підкреслила свою красу. Однак найцікавіша деталь її образу — взуття. Напротивагу сукні вона обрала яскраву пару — гостроносі туфлі зі зміїним принтом, створивши таком чином ефектний контраст. Саме такі деталі вже давно є одним із її улюблених стилістичних прийомів, адже вона та її стилістка часто доповнюють лаконічні луки туфлями, сумкою чи іншою річчю, яка повністю змінює його характер. У поєднанні з довгою сукнею зміїний принт виявився особливо вдалим вибором, адже не дозволив образу бути надто урочистим чи банальним.

Спільна поява акторки та художника привернула багато уваги, адже Голмс та Ярмоскі, які у романтичних стосунках від липня, досі здебільшого тримали їх подалі від публічності. Відомо, що пара познайомилася на вечірці і сходила на кілька побачень.

Новини партнерів