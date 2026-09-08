Кеті Голмс влаштувала романтичний відпочинок із бойфрендом на озері Комо та показала фото

Кеті Голмс із коханим, фото: instagram.com/katieholmes

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47-річна акторка Кеті Голмс вирушила в романтичну подорож Італією разом зі своїм хлопцем, 39-річним художником Джейсоном Бардом Ярмоскі. Пара відпочиває на озері Комо.

У своєму Instagram зірка опублікувала атмосферні знімки з подорожі.

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Кеті Голмс із коханим, фото: instagram.com/katieholmes

Кеті Голмс, фото: instagram.com/katieholmes

На знімках Голмс і Ярмоскі катаються на швидкісному катері по озеру, милуються мальовничими краєвидами та проводять час удвох.

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На одному з кадрів Кеті засмагає на борту в білому бікіні.

Кеті Голмс, фото: instagram.com/katieholmes

На інших фотографіях зірка «Бухти Доусона» позує в чорній сукні з глибоким декольте, сидить поруч із коханим на катері та сміється разом із ним. Є й ніжніші кадри, на яких пара обіймається на тлі озера під час заходу сонця.

Кеті Голмс, фото: instagram.com/katieholmes

Кеті Голмс, фото: instagram.com/katieholmes

Кеті Голмс із коханим, фото: instagram.com/katieholmes

Зазначимо, роман Голмс та Ярмоскі став публічним цього літа. У липні їх вперше помітили разом на заході в Гемптоні, а потім пару неодноразово бачили на побаченнях і світських заходах. За даними People, вони познайомилися на вечері під час кінофестивалю Tribeca і швидко знайшли спільну мову завдяки взаємному інтересу до творчості.

Кеті Голмс, фото: instagram.com/katieholmes

Хлопець Кеті Голмс, фото: instagram.com/katieholmes

Кеті Голмс, фото: instagram.com/katieholmes

Кеті Голмс, фото: instagram.com/katieholmes

Кеті Голмс, фото: instagram.com/katieholmes

Хлопець Кеті Голмс, фото: instagram.com/katieholmes

Кеті Голмс із коханим, фото: instagram.com/katieholmes

Кеті Голмс із коханим, фото: instagram.com/katieholmes

На початку вересня Кеті вперше відкрито підтвердила свої стосунки з художником у соцмережах, привітавши його з днем народження. «З днем народження найкращого з найкращих», — написала акторка, додавши до публікації спільні фотографії.

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А раніше, нагадаємо, Кеті Голмс уперше з’явилася на публіці зі своїм хлопцем.

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