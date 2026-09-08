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- Шоу-бізнес
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Кеті Голмс влаштувала романтичний відпочинок із бойфрендом на озері Комо та показала фото
Акторка опублікувала серію фотографій зі своєї відпустки в Італії.
47-річна акторка Кеті Голмс вирушила в романтичну подорож Італією разом зі своїм хлопцем, 39-річним художником Джейсоном Бардом Ярмоскі. Пара відпочиває на озері Комо.
У своєму Instagram зірка опублікувала атмосферні знімки з подорожі.
На знімках Голмс і Ярмоскі катаються на швидкісному катері по озеру, милуються мальовничими краєвидами та проводять час удвох.
На одному з кадрів Кеті засмагає на борту в білому бікіні.
На інших фотографіях зірка «Бухти Доусона» позує в чорній сукні з глибоким декольте, сидить поруч із коханим на катері та сміється разом із ним. Є й ніжніші кадри, на яких пара обіймається на тлі озера під час заходу сонця.
Зазначимо, роман Голмс та Ярмоскі став публічним цього літа. У липні їх вперше помітили разом на заході в Гемптоні, а потім пару неодноразово бачили на побаченнях і світських заходах. За даними People, вони познайомилися на вечері під час кінофестивалю Tribeca і швидко знайшли спільну мову завдяки взаємному інтересу до творчості.
На початку вересня Кеті вперше відкрито підтвердила свої стосунки з художником у соцмережах, привітавши його з днем народження. «З днем народження найкращого з найкращих», — написала акторка, додавши до публікації спільні фотографії.
А раніше, нагадаємо, Кеті Голмс уперше з’явилася на публіці зі своїм хлопцем.