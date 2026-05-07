Кеті Голмс вразила всіх на галаконцерті чорною сукнею з торочкою

Акторка Кеті Голмс відвідала галаконцерт у Нью-Йорку і знову продемонструвала, як монохромний стиль може мати дуже ефектний вигляд.

Кеті Голмс

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті обрала цікаву чорну сукню довжини міді з колекції Lanvin осінь-зима 2026. Це була модель без рукавів, що поєднувала оксамитовий топ з високим коміром та асиметричну спідницю, прикрашену довгою торочкою, оздобленою дрібними кристалами.

До сукні Кеті додала діамантові сережки, тонкий браслет і каблучку, а хвилі у волоссі та блискучі губи ягідного відтінку доповнювали цей гламурний образ, як і її цікаве взуття — мюлі зі стразами на фігурних підборах.

Кеті і її стилістка вміють майстерно поєднувати базові речі з елегантними силуетами, створюючи образи, які мають дорогий вигляд, але не перевантажені деталями. Нещодавно ще один саме такий лук акторка продемонструвала під час своєї появи на галапоказі фільму.

