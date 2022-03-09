Кеті Перрі поділилася знімками війни у Києві

Співачка Кеті Перрі вирішила взяти приклад із багатьох своїх колег і також висловити підтримку Україні.

Знаменитість просто поділилася публікацією у своїй Instagram Stories. Репост, який зробила Кеті, фоторепортаж Лінсі Аддаріо – фотожурналістки The New York Times. На знімках було зазнімковано людей у Києві: вагітних, які змушені ховатися в бомбосховищах, діти, що ночують у метро, а також біженці, які намагаються врятуватися на центральному вокзалі.

Instagram Stories Кеті Перрі

А це оригінальна публікація фотографки. Щоб переглянути всі фото, гортайте праворуч.

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