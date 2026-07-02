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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
111
Час на прочитання
1 хв

Кеті Перрі повторно одягла яскравий лук, який носила вперше 13 років тому

Співачка відродила один зі своїх образів.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Кеті Перрі

Кеті Перрі / © Instagram Кеті Перрі

Американська співачка Кеті Перрі здивувала шанувальників, коли опублікувала серію фотографій у червоному топі і спідниці. Знімки були зроблені у Великій Британії, де вона виступила з концертом.

Кеті Перрі / © Instagram Кеті Перрі

Кеті Перрі / © Instagram Кеті Перрі

Кеті Перрі / © Instagram Кеті Перрі

Кеті Перрі / © Instagram Кеті Перрі

Кеті Перрі / © Instagram Кеті Перрі

Кеті Перрі / © Instagram Кеті Перрі

Образ Кеті був особливий тим, що є архівним. Цей комплект вона вперше носила на літньому балу Capital Radio у Лондоні 2009 року.

Кеті Перрі / © Getty Images

Кеті Перрі / © Getty Images

Вартість вбрання Перрі в горошок становить приблизно 1000 доларів, і його виставлять на аукціон у межах 21-денного благодійного аукціону. Фанати можуть робити свої ставки до 21 липня, щоб отримати шанс виграти речі. Гроші будуть спрямовані до благодійного фонду Firework, який заснований Перрі 2018 року і має на меті надихати дітей у малозабезпечених громадах через мистецтво.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
111
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