- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 411
- Час на прочитання
- 1 хв
Кеті Перрі стала найобговорюванішою зіркою Met Gala, бо ніхто не зрозумів її дивний образ
Вона настільки вчилася у роль, що стала сенсацією заходу. Повернулася на Met Gala співачка після перерви у чотири роки.
На Met Gala завжди є кілька незвичайних образів, і цей рік не став винятком — зіркою, яку найбільше обговорювали після події, була співачка Кеті Перрі. Вона обрала образ від британського бренду Stella McCartney — білосніжну сукню зі складками на спідниці та довгим шлейфом.
Образ співачки також доповнили білі рукавички та дивакувата маска на обличчі, що нагадувала ті, які носять фехтувальники.
Перрі то відкривала, то закривала свою маску на публіці і при цьому робила кам’яне обличчя. Така поведінка і образ знаменитості зробили її мемом.
Ще цікавими деталями луку зірки став обпалений шлейф і карти таро, які співачка показувала на заході.