Кеті Перрі та Джастін Трюдо / © Getty Images

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Американська співачка Кеті Перрі та колишній прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо разом з’явилися в аеропорту Венеції. Закоханих помітили, коли вони завершували свою спільну подорож Європою.

Пара прибула до аеропорту Марко Поло на водному таксі. Перед вильотом Перрі та Трюдо трималися за руки, а фотографи зафіксували їх на шляху до літака.

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Кеті Перрі та Джастін Трюдо / © Getty Images

Для подорожі 42-річна зірка обрала комфортний образ у бежевих відтінках: комплект кольору кемел, об’ємний шарф, коричневу кепку та сонцезахисні окуляри. Її 54-річний обранець з’явився в сірих брюках, чорній футболці з написом Will yap about books та розстебнутій темно-сливовій сорочці.

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Останніми днями Кеті та Джастін подорожували Європою. До Венеції вони завітали до Іспанії, Мілана та Парижа. Зокрема, 17 листопада співачка підтримала коханого на конференції Metafuturo в Іспанії, де він виступав у якості спікера.

Нагадаємо, чутки про роман Кеті Перрі та Джастіна Трюдо з’явилися влітку 2025 року. У червні 2026 року пара вперше разом з’явилася на червоній доріжці на прем’єрі концертного фільму співачки Katy Perry: The Lifetimes Tour у рамках кінофестивалю Tribeca.

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