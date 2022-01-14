Кеті Перрі запостила фото без ліфчика, а її бойфренд його прокоментував

Кеті Перрі запостила фото без ліфчика, а її бойфренд його прокоментував

37-річна співачка Кеті Перрі поділилася в блогу пікантним знімком, на якому заскочена топлес.

Артистка викликала фурор серед фоловерів, коли запостила кілька відвертих фотографій, зокрема і ту, на якій вона постала топлес.

На знімку зірка позує біля стіни в одних чорних джинсах, а на іншому вона спокусливо дивиться в камеру в блискучому корсеті, що підкреслює її пишні груди. У Перрі розпущене довге чорне волосся, на обличчі насичений мейкап, а нігті нафарбовані червоним лаком.

Шанувальники засипали зірку коментарями: "Ось той контент, на який ми чекали". "Дякую, що потішили нас цим постом", не пройшов повз фотографії і коханий співачки – актор Орландо Блум.

(гортайте фото праворуч)

Замість захоплених фраз, він написав: "Дитинко, будь ласка, ми можемо купити ще трохи горіхового молока, у нас закінчується", чим насмішив шанувальників Кеті.

Нагадаємо, Кеті та Орландо разом від 2006 року. У лютому 2019 року пара побралася, а 2020 року у них народилася перша дитина — дочка Дейзі.

Кеті Перрі та Орландо Блум / Associated Press

А нещодавно, нагадаємо, Кеті Перрі хизувалася в блогу розкішним луком від Dolce & Gabbana. Це вбрання співачка обрала для свого шоу Лас-Вегасі.

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