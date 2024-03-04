Кетрін О'Гарі — 70 років: розглядаємо красиві образи зірки "Сам удома"

Кетрін О'Гара народилася в сім'ї ірландців в Торонто і стала шостою дитиною. Вперше на екранах Кетрін з'явилася приблизно в 20 років в телевізійній передачі Saturday Night Live, потім її стали запрошувати на озвучування персонажів мультфільмів, а її акторська кар'єра почалася з комедійних ситкомов, зокрема вона знялася в "Секонд Сіті", "Висхідній Розі", "Друге міське телебачення". У 80-х вона знялася у фільмі Мартіна Скорсезе і декількох картинах Тіма Бертона, але справжній прорив, звичайно ж, прийшов до акторки після малобюджетної новорічної сімейної комедії "Сам удома", де вона зіграла матір маленького хлопчика.

Також особливе місце в кар'єрі О'Гари зайняли озвучування мультфільмів і знімання в серіалах, наприклад, шоу "Шіттс Крик", здобуло багато нагород, зокрема дві премії ACTRA Awards і 18 нагород Canadian Screen Awards. Серіал також отримав дві номінації на Премію Гільдії кіноакторів і загалом 19 номінацій на премію "Еммі".

Сама ж акторка має в своєму арсеналі не менше нагород. Вона отримала премію Genie Award, "Золотий глобус", дві "Еммі" і п'ять премій Canadian Screen Awards. 2018 року вона була призначена кавалером Ордена Канади.

У день народження знаменитої акторка ми зібрали її яскраві виходи на червоних доріжках. Пропонуємо поглянути на її сукні і образи.

Кетрін О'Гара / Фото: Associated Press

Кетрін О'Гара / Фото: Associated Press

Кетрін О'Гара / Фото: Associated Press

Кетрін О'Гара / Фото: Associated Press

Кетрін О'Гара / Фото: Associated Press

Кетрін О'Гара / Фото: Associated Press

Кетрін О'Гара / Фото: Associated Press

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