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- Категорія
- Шоу-бізнес
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Кетрін Шварценеггер привітала маму з днем народження та опублікувала архівні фото з нею
Марії Шрайвер нещодавно виповнилося 71 рік.
Американська блогерка та письменниця Кетрін Шварценеггер опублікувала зворушливий сімейний допис у Instagram з нагоди дня народження своєї мами — журналістки та колишньої дружини Арнольда Шварценеггера — Марії Шрайвер. На честь цієї особливої події вона опублікувала серію фотографій з іменинницею, серед яких були як свіжі кадри, так і архівні знімки.
6 листопада Марії виповнилося 71 рік. Кетрін присвятила їй зворушливе привітання, у якому зізналася в коханні та подякувала за все, що та для неї зробила.
На фотографіях мама та донька позують разом, обіймаються та посміхаються. На деяких знімках Марія зазнімкована в оточенні онуків — дітей Кетрін та її чоловіка, актора Кріса Пратта.
У підписі до публікації Кетрін назвала маму найчудовішою матір’ю та найкращою людиною, висловивши захоплення її добротою, мудрістю та турботою про сім’ю.
Марія Шрайвер також відреагувала на привітання доньки у коментарях і подякувала їй за теплі слова та сімейні фотографії.
Нагадаємо, Марія Шрайвер була одружена з актором і колишнім губернатором Каліфорнії Арнольдом Шварценеггером з 1986-го по 2011 рік. У колишнього подружжя четверо дітей: Кетрін, Крістіна, Патрік і Крістофер.
Нагадаємо, раніше Кетрін Шварценеггер разом із чоловіком Крісом Праттом відвідала зіркове весілля в Каліфорнії.