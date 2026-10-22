- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 239
- Час на прочитання
- 2 хв
Кетрін Шварценеггер разом із чоловіком Крісом Праттом відвідала зіркове весілля в Каліфорнії
Донька Арнольда Шварценеггера разом із чоловіком, мамою, братами та сестрою стала гостею весілля Метью Лоу.
Кетрін Шварценеггер і Кріс Пратт відвідали зіркове весілля в Каліфорнії. Донька Арнольда Шварценеггера поділилася в Instagram фотографіями з урочистості, на якій зібралися знамениті друзі та родичі молодят.
Для особливої нагоди 36-річна Кетрін обрала довгу сукню коричнево-жовтого кольору від SIEDRÉS з дрібним квітковим візерунком. Вбрання із розкльошеною спідницею підкреслило фігуру письменниці. Образ вона доповнила лаконічними аксесуарами та молочною сумочкою. Її чоловік, 47-річний Кріс Пратт, з’явився на святі в класичному чорному костюмі.
«Все, що нам потрібно, — це любов», — написала Шварценеггер під фотографіями. На них вона позувала разом із членами родини, серед яких були її мати — Марія Шрайвер, брати та сестра.
Святкування відбулося з нагоди весілля Метью Лоу, сина актора Роба Лоу, та Емілі Маркус. Серед гостей також помітили Кеті Перрі, Камерон Діас, Зої Салдану та Адама Левіна з дружиною Бехаті Прінслу. Церемонію провела акторка Гвінет Пелтроу.
Зазначимо, Кетрін Шварценеггер і Кріс Пратт одружилися у 2019 році. Подружжя виховує трьох дітей.
Нагадаємо, раніше Кетрін Шварценеггер привітала свого брата Патріка з 33-річчям і опублікувала сімейні фото з ним.