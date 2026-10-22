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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
239
Час на прочитання
2 хв

Кетрін Шварценеггер разом із чоловіком Крісом Праттом відвідала зіркове весілля в Каліфорнії

Донька Арнольда Шварценеггера разом із чоловіком, мамою, братами та сестрою стала гостею весілля Метью Лоу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Кетрін Шварценеггер із чоловіком, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кетрін Шварценеггер із чоловіком, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кетрін Шварценеггер і Кріс Пратт відвідали зіркове весілля в Каліфорнії. Донька Арнольда Шварценеггера поділилася в Instagram фотографіями з урочистості, на якій зібралися знамениті друзі та родичі молодят.

Для особливої нагоди 36-річна Кетрін обрала довгу сукню коричнево-жовтого кольору від SIEDRÉS з дрібним квітковим візерунком. Вбрання із розкльошеною спідницею підкреслило фігуру письменниці. Образ вона доповнила лаконічними аксесуарами та молочною сумочкою. Її чоловік, 47-річний Кріс Пратт, з’явився на святі в класичному чорному костюмі.

Кетрін Шварценеггер із чоловіком, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кетрін Шварценеггер із чоловіком, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кетрін Шварценеггер із чоловіком, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кетрін Шварценеггер із чоловіком, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

«Все, що нам потрібно, — це любов», — написала Шварценеггер під фотографіями. На них вона позувала разом із членами родини, серед яких були її мати — Марія Шрайвер, брати та сестра.

Кетрін Шварценеггер із чоловіком, мамою, братами та сестрою, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кетрін Шварценеггер із чоловіком, мамою, братами та сестрою, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кетрін Шварценеггер із сестрою та мамою, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кетрін Шварценеггер із сестрою та мамою, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кетрін Шварценеггер із сестрою, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кетрін Шварценеггер із сестрою, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Марія Шрайвер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Марія Шрайвер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кетрін Шварценеггер з Еббі Чемпіон та сестрою, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кетрін Шварценеггер з Еббі Чемпіон та сестрою, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Святкування відбулося з нагоди весілля Метью Лоу, сина актора Роба Лоу, та Емілі Маркус. Серед гостей також помітили Кеті Перрі, Камерон Діас, Зої Салдану та Адама Левіна з дружиною Бехаті Прінслу. Церемонію провела акторка Гвінет Пелтроу.

Зазначимо, Кетрін Шварценеггер і Кріс Пратт одружилися у 2019 році. Подружжя виховує трьох дітей.

Нагадаємо, раніше Кетрін Шварценеггер привітала свого брата Патріка з 33-річчям і опублікувала сімейні фото з ним.

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