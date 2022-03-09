Кетрін Зета-Джонс захопилася сміливістю українських жінок

Зірка висловилася в підтримку українок.

Британська актриса Кетрін Зета-Джонс вирішила підтримати українських жінок і висловилася про їхню сміливість та красу.

Вона запостила фотографії жінок з дітьми, які були змушені залишити свої будинки, а також знімок жінки-військовослужбовця.

"Сьогодні, у Міжнародний жіночий день, я вшановую сміливих та красивих жінок України", — написала Кетрін під фото.

Нагадаємо, чоловік Кетрін Зета-Джонс – Майкл Дуглас – також підтримує Україну. На церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів SAG Awards 2022 у Санта-Моніці він з'явився перед камерами у чорному класичному костюмі, на нагрудну кишеню якого прикріпив аксесуар у кольорах прапора України.

Майкл Дуглас / Getty Images

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