Кетрін Зета-Джонс опублікувала фото у вишиванці

Кетрін Зета-Джонс / © Кетрін Зета-Джонс/Instagram

Акторка Кетрін Зета-Джонс поділилася новим фото в Instagram до Великодня, який віряни західного обряду святкували 5 квітня. На селфі акторка зазнімкувала себе у яскравій червоній сукні-вишиванці з узорами блакитними та білими нитками.

Ця вишиванка оскароносної зірки від українсько-американського бренду MARCH11.

Однак це не єдиний випадок, коли Кетрін носить вбрання у етностилі від українського бренду. Також у акторки є розкішна біла сукня з червоною вишивкою від бренду Yuliya Magdych.

Схоже, що зазвичай акторка обирає ці вишукані та яскраві вбрання для відпочинку, адже створені вони із натуральних матеріалів, мають зручні фасони та крій.

Кетрін Зета-Джонс з чоловіком / © Кетрін Зета-Джонс/Instagram