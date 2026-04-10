Кетрін Зета-Джонс опублікувала фото у вишиванці

Акторка Кетрін Зета-Джонс поділилася новим фото в Instagram до Великодня, який віряни західного обряду святкували 5 квітня. На селфі акторка зазнімкувала себе у яскравій червоній сукні-вишиванці з узорами блакитними та білими нитками.
Ця вишиванка оскароносної зірки від українсько-американського бренду MARCH11.
Однак це не єдиний випадок, коли Кетрін носить вбрання у етностилі від українського бренду. Також у акторки є розкішна біла сукня з червоною вишивкою від бренду Yuliya Magdych.
Схоже, що зазвичай акторка обирає ці вишукані та яскраві вбрання для відпочинку, адже створені вони із натуральних матеріалів, мають зручні фасони та крій.