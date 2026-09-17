ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
71
Час на прочитання
2 хв

Кетрін Зета-Джонс привітала батька з 80-річчям і показала фото з ним

Зірка поділилася рідкісним фото з сімейного архіву.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Кетрін Зета-Джонс із батьком

Кетрін Зета-Джонс із батьком / © Кетрін Зета-Джонс/Instagram

56-річна акторка, лауреатка премії «Оскар» — Кетрін Зета-Джонс — опублікувала у своєму Instagram фотографію зі своїм батьком — Девідом Джонсом. Йому виповнилося 80 років. На фото вони позують, обіймаючись, на яхті.

Кетрін Зета-Джонс із батьком / © Кетрін Зета-Джонс/Instagram

Кетрін Зета-Джонс із батьком / © Кетрін Зета-Джонс/Instagram

«Тату, з 80-річчям! Люблю тебе всім серцем. Мені неймовірно пощастило, що у мене є такий батько, як ти», — написала Кетрін під фото.

Зазначимо, батько Кетрін Зети-Джонс — валлієць Девід «Дай» Джонс. Він народився і виріс у Суонсі, де пройшло дитинство майбутньої акторки. Дай займався кондитерським бізнесом і володів фабрикою солодощів. Саме батьки відіграли важливу роль на початку кар’єри Кетрін: після того, як родина виграла в бінго, вони змогли оплачувати її заняття танцями. Уже в дев’ятирічному віці Кетрін виступала в лондонському мюзиклі «Annie».

Дей Джонс також мріяв про сцену і, за словами доньки, був «розчарованим лаунж-співаком», який любив караоке. Пізніше він допомагав Кетрін і в професійній кар’єрі, ставши її менеджером на початкових етапах. Акторка завжди тепло відгукувалася про батьків і неодноразово ділилася спільними фотографіями. Зараз Дай та її мама Патрісія, як і раніше, мешкають у Уельсі, а Кетрін, незважаючи на життя у США, зберігає тісний зв’язок із рідним краєм та родиною.

Кетрін Зета-Джонс із батьком / © Кетрін Зета-Джонс/Instagram

Кетрін Зета-Джонс із батьком / © Кетрін Зета-Джонс/Instagram

Кетрін Зета-Джонс із батьком / © Кетрін Зета-Джонс/Instagram

Кетрін Зета-Джонс із батьком / © Кетрін Зета-Джонс/Instagram

Батько Кетрін Зета-Джонс / © Кетрін Зета-Джонс/Instagram

Батько Кетрін Зета-Джонс / © Кетрін Зета-Джонс/Instagram

Нагадаємо, раніше Кетрін опублікувала архівні фотографії зі своїм сином на честь його 26-річчя.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie