Кетрін Зета-Джонс привітала батька з 80-річчям і показала фото з ним

Кетрін Зета-Джонс із батьком / © Кетрін Зета-Джонс/Instagram

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56-річна акторка, лауреатка премії «Оскар» — Кетрін Зета-Джонс — опублікувала у своєму Instagram фотографію зі своїм батьком — Девідом Джонсом. Йому виповнилося 80 років. На фото вони позують, обіймаючись, на яхті.

Кетрін Зета-Джонс із батьком / © Кетрін Зета-Джонс/Instagram

«Тату, з 80-річчям! Люблю тебе всім серцем. Мені неймовірно пощастило, що у мене є такий батько, як ти», — написала Кетрін під фото.

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Зазначимо, батько Кетрін Зети-Джонс — валлієць Девід «Дай» Джонс. Він народився і виріс у Суонсі, де пройшло дитинство майбутньої акторки. Дай займався кондитерським бізнесом і володів фабрикою солодощів. Саме батьки відіграли важливу роль на початку кар’єри Кетрін: після того, як родина виграла в бінго, вони змогли оплачувати її заняття танцями. Уже в дев’ятирічному віці Кетрін виступала в лондонському мюзиклі «Annie».

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Дей Джонс також мріяв про сцену і, за словами доньки, був «розчарованим лаунж-співаком», який любив караоке. Пізніше він допомагав Кетрін і в професійній кар’єрі, ставши її менеджером на початкових етапах. Акторка завжди тепло відгукувалася про батьків і неодноразово ділилася спільними фотографіями. Зараз Дай та її мама Патрісія, як і раніше, мешкають у Уельсі, а Кетрін, незважаючи на життя у США, зберігає тісний зв’язок із рідним краєм та родиною.

Кетрін Зета-Джонс із батьком / © Кетрін Зета-Джонс/Instagram

Кетрін Зета-Джонс із батьком / © Кетрін Зета-Джонс/Instagram

Батько Кетрін Зета-Джонс / © Кетрін Зета-Джонс/Instagram

Нагадаємо, раніше Кетрін опублікувала архівні фотографії зі своїм сином на честь його 26-річчя .

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