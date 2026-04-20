Кетрін Зета-Джонс привітала доньку з 23-річчям і показала їхні спільні фото

Кетрін Зета-Джонс із дочкою Керіс / © Кетрін Зета-Джонс/Instagram

Реклама

56-річна оскароносна акторка Кетрін Зета-Джонс поділилася у своєму Instagram фотографіями зі своєю донькою, якій сьогодні, 20 квітня, виповнилося 23 роки. «З днем народження, Керіс! Нехай сьогодні і всі інші дні будуть такими ж особливими, як ти. Я люблю тебе. Мама», — написала зірка під публікацією.

(гортайте фото вправо)

На фото дівчинка зображена в різні роки — в дитинстві і вже в старшому віці. Вона позувала у мами на руках і разом з нею в ресторані.

Реклама

Батько Керіс — 81-річний актор Майкл Дуглас — теж показав спільне фото з донькою. Вони були зазнімковані під час якогось світського заходу.

Зазначимо, Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас — одна з найміцніших і найобговорюваніших пар Голлівуду, чий союз триває вже чверть століття. Попри значну різницю у віці, вони залишаються разом, виховуючи двох дітей: 25-річного сина Ділана та 23-річну доньку Керіс. У ЗМІ час від часу з’являються чутки про можливі проблеми в їхньому шлюбі, проте подружжя регулярно спростовує їх, виходячи разом у світ і ділячись теплими сімейними знімками з подорожей.

Раніше, нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс опублікувала фото у вишиванці.