- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 2355
- Час на прочитання
- 1 хв
Кетрін Зета-Джонс зачарувала ефектною сукнею вартістю понад 300 тисяч гривень на прем’єрі серіалу
Зірка обрала для світського виходу образ, у якому зробила ставку на блиск, жіночність і ефектні деталі.
Акторка Кетрін Зета-Джонс з’явилася на прем’єрі серіалу «Вбити Джекі» (Kill Jackie), яка відбулася у палаці Еускальдуна в Більбао, в Іспанії. Вона вийшла на червону доріжку у вишуканій вечірній сукні, що мала лаконічний дизайн, але дуже гламурний декор.
Сукня Кетрін була від бренду Marmar Halim, а її вартість становить 305 394 гривень. Вона була повністю розшита лелітками і бісером, а також мала креативно оформлене декольте з драпуванням.
Поділ же сукні був довгим і легким, а також мав шлейф, який надавав образу вишуканості.
Жінка також доповнила образ сріблястими туфлями Sole Bliss на платформі, коштовностями і яскравим макіяжем. Її укладання також було пишним і з локонами.
Ця поява зірки відбулася після того як вона відвідала інший захід, присвячений серіалу, у мінісукні від Taller Marmo креативного дизайну.