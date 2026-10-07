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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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2355
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1 хв

Кетрін Зета-Джонс зачарувала ефектною сукнею вартістю понад 300 тисяч гривень на прем’єрі серіалу

Зірка обрала для світського виходу образ, у якому зробила ставку на блиск, жіночність і ефектні деталі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Кетрін Зета-Джонс

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Акторка Кетрін Зета-Джонс з’явилася на прем’єрі серіалу «Вбити Джекі» (Kill Jackie), яка відбулася у палаці Еускальдуна в Більбао, в Іспанії. Вона вийшла на червону доріжку у вишуканій вечірній сукні, що мала лаконічний дизайн, але дуже гламурний декор.

Сукня Кетрін була від бренду Marmar Halim, а її вартість становить 305 394 гривень. Вона була повністю розшита лелітками і бісером, а також мала креативно оформлене декольте з драпуванням.

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Поділ же сукні був довгим і легким, а також мав шлейф, який надавав образу вишуканості.

Жінка також доповнила образ сріблястими туфлями Sole Bliss на платформі, коштовностями і яскравим макіяжем. Її укладання також було пишним і з локонами.

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Ця поява зірки відбулася після того як вона відвідала інший захід, присвячений серіалу, у мінісукні від Taller Marmo креативного дизайну.

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

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