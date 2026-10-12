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- Шоу-бізнес
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Кетрін Зета-Джонс з’явилася на заході в золотій сукні з лелітками
56-річна зірка зробила ставку на сяйво та голлівудський гламур, продемонструвавши вечірній образ, який підкреслив її елегантність і любов до розкішних деталей.
Акторка Кетрін Зета-Джонс виступила на заході AMC+ Spotlight: Kill Jackie у межах фестивалю New York Comic Con. Її участь була присвячена серіалу «Убити Джекі», в якому вона іграла головну роль.
Образ знаменитість обрала гламурний і вишуканий, адже її золота сукня була елегантного дизайну, повністю розшита лелітками. У вбрання було драпування на декольте, рукава-флатер і дуже високий розріз на спідниці, який демонстрував її ноги.
Лук акторка доповнила золотими туфлями на підборах, діамантовими коштовностями, вечірнім макіяжем та укладанням з локонами.
Раніше Зета-Джонс продемонструвала зовсім інший образ, адже вийшла в світ у мінісукні від Taller Marmo креативного дизайну.