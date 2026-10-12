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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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1177
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1 хв

Кетрін Зета-Джонс з’явилася на заході в золотій сукні з лелітками

56-річна зірка зробила ставку на сяйво та голлівудський гламур, продемонструвавши вечірній образ, який підкреслив її елегантність і любов до розкішних деталей.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Кетрін Зета-Джонс

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Акторка Кетрін Зета-Джонс виступила на заході AMC+ Spotlight: Kill Jackie у межах фестивалю New York Comic Con. Її участь була присвячена серіалу «Убити Джекі», в якому вона іграла головну роль.

Образ знаменитість обрала гламурний і вишуканий, адже її золота сукня була елегантного дизайну, повністю розшита лелітками. У вбрання було драпування на декольте, рукава-флатер і дуже високий розріз на спідниці, який демонстрував її ноги.

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Лук акторка доповнила золотими туфлями на підборах, діамантовими коштовностями, вечірнім макіяжем та укладанням з локонами.

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Раніше Зета-Джонс продемонструвала зовсім інший образ, адже вийшла в світ у мінісукні від Taller Marmo креативного дизайну.

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