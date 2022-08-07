Кевін Федерлайн намагається очорнити співачку: Брітні Спірс відреагувала на інтерв'ю колишнього чоловіка

Успіх Брітні Спірс все ще не дає спокою її колишньому чоловікові Кевіну Федерлайну. 44-річний Кевін дав відверте інтерв'ю, в якому обговорив опікунство Спірс над їхніми двома синами, а також непрості стосунки з її родиною. А також заявив, що їхнім синам важко бачити, як їхня мама постійно позує оголеною в Instagram.

У суботу ввечері Брітні Спірс у своєму Instagram поділилася своїми думками про це інтерв'ю Федерлайна для Daily Mail. Брітні відповіла колишньому чоловікові, розкритикувавши його, а також натякнула, що тепер, коли її опікунство закінчилося, вона почувається вправі жити тим життям, яким хоче, коментуючи свої "голі фото" в Мережі.

Брітні Спірс та Кевін Федерлайн / Фото: Sunday Mirror

Брітні опублікувала у сторіз пост, в якому заявила: "Мені сумно чути, що мій колишній чоловік вирішив обговорити стосунки між мною та моїми дітьми. Як ми всі знаємо, виховання хлопчиків-підлітків ніколи і нікому не дається легко. Мене турбує той факт, що причини засновані на моєму Instagram… це було задовго до Instagram. Я віддала їм усе… Тільки одне слово: БОЛЯЧЕ… Я скажу це… Моя мама сказала мені: "Ти повинна віддати дітей їхньому татові", - написала Брітні. "Я ділюся цим, тому що можу… Хорошого всім дня, друзі!", - додала вона.

Брітні Спірс з мамою Лінн / Фото: Getty Images

Кількома годинами раніше в мережі поширилися цитати Кевіна з інтерв'ю, в яких танцівник заявив: "Я намагаюся пояснити їм (синам): "Послухайте, можливо, це просто ще один спосіб, яким вона намагається виразити себе. Але це не применшує того факту, що це робить із ними. Це важко. Я не можу уявити, як це бути підлітком, якому доводиться ходити до середньої школи”.

Він також заявив: "Хлопчики вирішили, що не хочуть бачити її зараз... Минуло кілька місяців від того часу, як вони її бачили. Вони вирішили не йти на її весілля".

Коментарі Кевіна Федерлайна викликали реакцію 28-річного чоловіка Брітні Сема Асгарі, який також гнівно обрушився на колишнього чоловіка Спірс через історії в Instagram. Він оскаржив твердження Кевіна про те, що Шон Престон та Джейден Джеймс уникають своєї матері, і поставив під сумнів час інтерв'ю Кевіна, яке відбулося через дев'ять місяців після закінчення її опікунства, що вперше за 13 років надало співачці контроль над її власними фінансовими справами.

Брітні Спірс та Джеймі Спірс / Фото: Associated Press

Стверджуючи, що Кевін не працював протягом 15 років, Сем написав: "Годівниця Кевіна скоро закінчиться, що, ймовірно, пояснює вибір часу для цих образливих заяв. "Я не знаю його особисто і нічого проти нього не маю, крім того, що він намагається очорнити мою дружину", - написав Асгарі.

Брітні Спірс та Сем Асгарі / Фото: Instagram Брітні Спірс

Він звинуватив Кевіна в тому, що він "встав на бік" батька Брітні, Джеймі, якому було надано контроль над фінансовими та особистими справами Брітні, доки вона перебувала під її опікою.

Спірс та Федерлайн були одружені від 2004 по 2007 рік, у них двоє синів; 16-річний Шон Престон та 15-річний Джейден Джеймс.

Нагадаємо, 7 вересня 2021 року батько Брітні - Джеймі Спірс подав петицію про припинення опікунства над співачкою, і вона була задоволена судом. 29 вересня суддя Пенні тимчасово усунула Джеймі з посади зберігача майна Спірс, а бухгалтер Джон Забел замінив його на тимчасовій основі. 12 листопада суддя Пенні припинила опікунство над Спірс.

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