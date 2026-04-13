Кейт Бланшетт привернула увагу на червоній доріжцілише однією деталлю сукні

Сукня акторки була незвичного дизайну, який оголював плечі та живіт.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Акторка Кейт Бланшетт, лауреатка «Оскару» та інших престижних нагород, відвідала церемонію вручення премії Olivier Awards у Лондоні. Коли зірка вийшла на червону доріжку, то привернула увагу, адже її сукня була дуже цікавого дизайну — поєднувала строгу елегантність та сміливий крій.

Це було вбрання від бренду Lanvin з колекції осінь-зима 2026, виконане з чорної трикотажної тканини. Сукня була з відкритими плечима та високим розрізом на спідниці. Також вона мала високий комір, ніжні складки навколо шиї і об’ємні рукави, що звужувалися на зап’ястях.

Головною прикрасою сукні стали вирізи хрест-навхрест на животі, оздоблені срібними заклепками, які надавали всьому силуету сучаснішого відтінку.

Доповнили образ Кейт мюлі з відкритим мисом від Saint Laurent, прикрашені блискучими деталями.

