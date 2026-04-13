Кейт Бланшетт привернула увагу на червоній доріжцілише однією деталлю сукні
Сукня акторки була незвичного дизайну, який оголював плечі та живіт.
Акторка Кейт Бланшетт, лауреатка «Оскару» та інших престижних нагород, відвідала церемонію вручення премії Olivier Awards у Лондоні. Коли зірка вийшла на червону доріжку, то привернула увагу, адже її сукня була дуже цікавого дизайну — поєднувала строгу елегантність та сміливий крій.
Це було вбрання від бренду Lanvin з колекції осінь-зима 2026, виконане з чорної трикотажної тканини. Сукня була з відкритими плечима та високим розрізом на спідниці. Також вона мала високий комір, ніжні складки навколо шиї і об’ємні рукави, що звужувалися на зап’ястях.
Головною прикрасою сукні стали вирізи хрест-навхрест на животі, оздоблені срібними заклепками, які надавали всьому силуету сучаснішого відтінку.
Доповнили образ Кейт мюлі з відкритим мисом від Saint Laurent, прикрашені блискучими деталями.