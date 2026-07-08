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- Шоу-бізнес
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Кейт Бланшетт вийшла у світ з молодшим сином, якому 18 років
Зірка відвідала Тиждень моди у Парижі.
Прибувши на показ Giorgio Armani Privé сезону осінь-зима 2026-2027, акторка Кейт Бланшетт привернула до себе всі погляди у вишуканому оксамитовому костюмі.
Її ансамбль складався з широких штанів та цікавого жакета з підкресленими плечима. Яскравими акцентами образу стали білі елементи в зоні декольте та на манжетах.
Однак прийшла на захід Бланшетт з особливим супутником — молодшим сином Ігнатіусом Мартіном Аптоном. 18-річний син зірки був одягнений у чорний оверсайз ансамбль та прикрасив шию ланцюжком.
Бланшетт одружена з драматургом і сценаристом Ендрю Аптоном. Вони познайомилися в Австралії в середині 1990-х років і одружилися 21 червня 1997 року. У них троє синів та дочка, яку вони вдочерили 2015 року.