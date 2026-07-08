Кейт Бланшетт вийшла у світ з молодшим сином, якому 18 років

Кейт Бланшетт з сином / © Getty Images

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Прибувши на показ Giorgio Armani Privé сезону осінь-зима 2026-2027, акторка Кейт Бланшетт привернула до себе всі погляди у вишуканому оксамитовому костюмі.

Її ансамбль складався з широких штанів та цікавого жакета з підкресленими плечима. Яскравими акцентами образу стали білі елементи в зоні декольте та на манжетах.

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Однак прийшла на захід Бланшетт з особливим супутником — молодшим сином Ігнатіусом Мартіном Аптоном. 18-річний син зірки був одягнений у чорний оверсайз ансамбль та прикрасив шию ланцюжком.

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Кейт Бланшетт з сином / © Getty Images

Бланшетт одружена з драматургом і сценаристом Ендрю Аптоном. Вони познайомилися в Австралії в середині 1990-х років і одружилися 21 червня 1997 року. У них троє синів та дочка, яку вони вдочерили 2015 року.

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