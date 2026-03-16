Кейт Гадсон одягла гламурну чорну сукню з вирізом і прийшла на вечірку зі старшим сином

Реклама

В США відгриміла церемонія вручення премій «Оскар» на якій цього року була серед номінанток на «Найкращу жіночу роль» акторка Кейт Гадсон за свою роботу у музичному фільмі «Пісня любові». Зірка спершу вийшла на червоний хідник у ексклюзивній сукні-бюстьє з баскою від Giorgio Armani Privé, яка була декорована каменями та кристалами.

Але на знамениту вечірку Vanity Fair Oscar Party, яка відбувається після церемонії, Кейт переодяглася у чорну сукню Gucci з декольте та вирізом під грудьми, який відкривав її живіт.

Вбрання було повністю розшите чорним бісером та лелітками, а також мало довгий шлейф.

Реклама

А ось компанію зірці на заході склав її старший син — 22-річний Райдер Робинсон, який одягнув чорний костюм, білу сорочку та доповнив образ краваткою-бантом.

Кейт Гадсон з сином / © Associated Press

Сина Кейт народила під час стосунків з американським музикантом Крісом Робінсоном, вокалістом гурту Black Crowes. Вони одружилися 31 грудня 2000 року в Аспені, де акторка любить проводити зимові канікули з родиною. Їхній син народився в січні 2004 року. Однак пара оголосила про розлучення в серпні 2006 року і воно було остаточно завершено 2007 року.

До речі, на весілля з Крісом Робінсоном Кейт обрала незвичний облаз, адже частиною її ансамблю було біле пальто у якого дуже захоплива історія — після весілля воно загубилось і акторка знайшла його аж через 17 років.