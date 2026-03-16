ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
214
Час на прочитання
2 хв

Кейт Гадсон одягла гламурну чорну сукню з вирізом і прийшла на вечірку зі старшим сином

Акторка хоч і не отримала золоту статуетку, але сяяла на заході як переможниця.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Кейт Гадсон

Кейт Гадсон / © Associated Press

В США відгриміла церемонія вручення премій «Оскар» на якій цього року була серед номінанток на «Найкращу жіночу роль» акторка Кейт Гадсон за свою роботу у музичному фільмі «Пісня любові». Зірка спершу вийшла на червоний хідник у ексклюзивній сукні-бюстьє з баскою від Giorgio Armani Privé, яка була декорована каменями та кристалами.

Але на знамениту вечірку Vanity Fair Oscar Party, яка відбувається після церемонії, Кейт переодяглася у чорну сукню Gucci з декольте та вирізом під грудьми, який відкривав її живіт.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Вбрання було повністю розшите чорним бісером та лелітками, а також мало довгий шлейф.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

А ось компанію зірці на заході склав її старший син — 22-річний Райдер Робинсон, який одягнув чорний костюм, білу сорочку та доповнив образ краваткою-бантом.

Кейт Гадсон з сином / © Associated Press

Кейт Гадсон з сином / © Associated Press

Сина Кейт народила під час стосунків з американським музикантом Крісом Робінсоном, вокалістом гурту Black Crowes. Вони одружилися 31 грудня 2000 року в Аспені, де акторка любить проводити зимові канікули з родиною. Їхній син народився в січні 2004 року. Однак пара оголосила про розлучення в серпні 2006 року і воно було остаточно завершено 2007 року.

До речі, на весілля з Крісом Робінсоном Кейт обрала незвичний облаз, адже частиною її ансамблю було біле пальто у якого дуже захоплива історія — після весілля воно загубилось і акторка знайшла його аж через 17 років.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Роуз Бірн / © Associated Press

Роуз Бірн / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Гвінет Пелтроу / © Associated Press

Гвінет Пелтроу / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
214
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie