Кейт Гадсон повернула кейпи на червону доріжку: голлівудська акторка зачарувала вишуканим образом

Номінантка на «Оскар» прийшла на новий престижний захід.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кейт Гадсон

Кейт Гадсон / © Associated Press

Акторка Кейт Гадсон з’явилася на заході Annual Actor Awards у Лос-Анджелесі і посунула на другий план «голі» сукні, які останнім часом домінували на червоних доріжках. Зірка обрала вишукану сукню від Модного дому Valentino, створену для неї Алессандро Мікеле.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Сукня Кейт була ніжного кремового відтінку, мала виріз під грудьми та плісування спереду. Також вбрання прикрашене складками тканини спереду на спідниці.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Головною акцентною деталлю образу стала накидка-кейп з довгим шлейфом, виконана у такому самому кольорі, що і сукня зірки.

Акторка також зробила елегантну зачіску, яскравий макіяж та доповнила образ вишуканими прикрасами з камінням.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Також зовсім скоро ми побачимо Кейт на червоній доріжці церемонії «Оскар», оскільки акторка також цього року серед номінантів на цю почесну премію за роль у фільмі «Пісня любові». Кейт номінували у категорії «Найкраща жіноча роль» і це за її кар’єру вже друга номінація на цю кінопремію.

