Кейт Гадсон повернула кейпи на червону доріжку: голлівудська акторка зачарувала вишуканим образом
Номінантка на «Оскар» прийшла на новий престижний захід.
Акторка Кейт Гадсон з’явилася на заході Annual Actor Awards у Лос-Анджелесі і посунула на другий план «голі» сукні, які останнім часом домінували на червоних доріжках. Зірка обрала вишукану сукню від Модного дому Valentino, створену для неї Алессандро Мікеле.
Сукня Кейт була ніжного кремового відтінку, мала виріз під грудьми та плісування спереду. Також вбрання прикрашене складками тканини спереду на спідниці.
Головною акцентною деталлю образу стала накидка-кейп з довгим шлейфом, виконана у такому самому кольорі, що і сукня зірки.
Акторка також зробила елегантну зачіску, яскравий макіяж та доповнила образ вишуканими прикрасами з камінням.
Також зовсім скоро ми побачимо Кейт на червоній доріжці церемонії «Оскар», оскільки акторка також цього року серед номінантів на цю почесну премію за роль у фільмі «Пісня любові». Кейт номінували у категорії «Найкраща жіноча роль» і це за її кар’єру вже друга номінація на цю кінопремію.