Кейт Гадсон у білій сукні з чорною прикрасою відвідала прем’єру

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон обрала вишукану білу сукню від бренду Brandon Maxwell з колекції осінь-зима 2026. Це елегантне вбрання підкреслювало її фігуру, водночас випромінювало стриману «тиху» розкіш.

Верхня частина складалася з білого топу, схожого на туніку з асиметричним напуском, американською проймою і коміром-галтером, прикрашеним чорними деталями, а нижня частина складалася з довгої, прямої спідниці з практичною кишенею.

Образ акторки також доповнили срібні ювелірні вироби від бренду Hoorsenbuhs. Волосся Кейт вклала у елегантну зачіску з випущеними наперед пасмами волосся, які обрамляли її обличчя. Над образом акторки працювали відомі стилісти Маріель Ханн та Роб Зангарді, які вирішили у ньому поєднати вишуканість та сучасність.

У серіалі також знялася акторка Бренда Сонг, а Мінді Калінґ стала виконавчою продюсеркою. Обидві жінки також вийшли на фотокол з Кейт.

Кейт Гадсон, Бренда Сонг і Мінді Калінґ / © Associated Press

Нагадаємо, що цього року ім’я Кейт Гадсон у всіх на вустах, адже акторка була серед номінантів на «Оскар» у категорії «Найкраща жіноча роль».