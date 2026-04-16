Кейт Гадсон у білій сукні з чорною прикрасою відвідала прем’єру
Акторка вразила на прем’єрі другого сезону серіалу «Плеймейкерка» у Лос-Анджелесі і привернула увагу своїм вишуканим одягом.
Кейт Гадсон обрала вишукану білу сукню від бренду Brandon Maxwell з колекції осінь-зима 2026. Це елегантне вбрання підкреслювало її фігуру, водночас випромінювало стриману «тиху» розкіш.
Верхня частина складалася з білого топу, схожого на туніку з асиметричним напуском, американською проймою і коміром-галтером, прикрашеним чорними деталями, а нижня частина складалася з довгої, прямої спідниці з практичною кишенею.
Образ акторки також доповнили срібні ювелірні вироби від бренду Hoorsenbuhs. Волосся Кейт вклала у елегантну зачіску з випущеними наперед пасмами волосся, які обрамляли її обличчя. Над образом акторки працювали відомі стилісти Маріель Ханн та Роб Зангарді, які вирішили у ньому поєднати вишуканість та сучасність.
У серіалі також знялася акторка Бренда Сонг, а Мінді Калінґ стала виконавчою продюсеркою. Обидві жінки також вийшли на фотокол з Кейт.
Нагадаємо, що цього року ім’я Кейт Гадсон у всіх на вустах, адже акторка була серед номінантів на «Оскар» у категорії «Найкраща жіноча роль».