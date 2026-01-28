ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
1 хв

Кейт Гадсон у чорно-рожевому ансамблі сяяла на показі Armani у Парижі

Тиждень високої моди в Парижі 2026 стартував 26 січня і триватиме до 29 січня.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кейт Гадсон

Кейт Гадсон / © Getty Images

Життя акторки Кейт Хадсон стало по-особливою насиченим, адже зовсім нещодавно вона отримала номінації на «Оскар» та BAFTA в категорії «Найкраща жіноча роль». Тепер акторка активно відвідує світські заходи, червоні доріжки і прилетіла на Тиждень високої моди у Парижі, де відомі бренди презентували колекції от-кутюр на сезон весна-літо 2026.

Одним із показів, на якому побувала Кейт, стало шоу бренду Giorgio Armani Privé. Модний дім презентував колекцію от-кутюр вже без свого легендарного засновника, який пішов із життя минулого року. Акторка обрала гламурний ансамбль з рожевим топом, який був розшитий бісером та лелітками, на блискавці та чорними штанами із органзи.

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Акторка була дуже гламурною та вишуканою і зовсім скоро вийде на червону доріжку цих двох престижних церемоній. Який бренд вона обере для появи на червоній доріжці поки що тримає у секреті, однак на «Золотому глобусі» зовсім нещодавно сяяла саме у ексклюзивній сукні від Armani — вишуканому сірому вбранні з галтером та торочкою.

Кейт Гадсон на «Золотому глобусі» / © Associated Press

Кейт Гадсон на «Золотому глобусі» / © Associated Press

Красиві образи акторки Кейт Гадсон (37 фото)

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Гадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
127
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie