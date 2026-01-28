Кейт Гадсон у чорно-рожевому ансамблі сяяла на показі Armani у Парижі

Кейт Гадсон / © Getty Images

Життя акторки Кейт Хадсон стало по-особливою насиченим, адже зовсім нещодавно вона отримала номінації на «Оскар» та BAFTA в категорії «Найкраща жіноча роль». Тепер акторка активно відвідує світські заходи, червоні доріжки і прилетіла на Тиждень високої моди у Парижі, де відомі бренди презентували колекції от-кутюр на сезон весна-літо 2026.

Одним із показів, на якому побувала Кейт, стало шоу бренду Giorgio Armani Privé. Модний дім презентував колекцію от-кутюр вже без свого легендарного засновника, який пішов із життя минулого року. Акторка обрала гламурний ансамбль з рожевим топом, який був розшитий бісером та лелітками, на блискавці та чорними штанами із органзи.

Кейт Гадсон / © Getty Images

Акторка була дуже гламурною та вишуканою і зовсім скоро вийде на червону доріжку цих двох престижних церемоній. Який бренд вона обере для появи на червоній доріжці поки що тримає у секреті, однак на «Золотому глобусі» зовсім нещодавно сяяла саме у ексклюзивній сукні від Armani — вишуканому сірому вбранні з галтером та торочкою.

Кейт Гадсон на «Золотому глобусі» / © Associated Press