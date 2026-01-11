- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 129
- Час на прочитання
- 1 хв
Кейт Гадсон у прозорій блузці приїхала на світський захід у Лос-Анджелесі
46-річна акторка Кейт Гадсон відвідала світський захід у Лос-Анджелесі.
Знаменитість приїхала на чаювання BAFTA до розкішного п’ятизіркового готелю Four Seasons у Лос-Анджелесі.
Кейт приїхала на вечір у напівпрозорій нюдовій блузці, під якою виднівся бюстгальтер і одягла чорні широкі штани з високою талією. Такий лук зірка доповнила лаконічною зачіскою та легким макіяжем, у якому підкреслила трохи очі та губи блиском. У вухах у Гадсон виблискували сережки з камінням, на пальці була золота каблучка, а манікюр вона зробила в чорному кольорі.
