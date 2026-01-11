ТСН у соціальних мережах

Кейт Гадсон у прозорій блузці приїхала на світський захід у Лос-Анджелесі

46-річна акторка Кейт Гадсон відвідала світський захід у Лос-Анджелесі.

Кейт Гадсон

Кейт Гадсон / © Associated Press

Знаменитість приїхала на чаювання BAFTA до розкішного п’ятизіркового готелю Four Seasons у Лос-Анджелесі.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт приїхала на вечір у напівпрозорій нюдовій блузці, під якою виднівся бюстгальтер і одягла чорні широкі штани з високою талією. Такий лук зірка доповнила лаконічною зачіскою та легким макіяжем, у якому підкреслила трохи очі та губи блиском. У вухах у Гадсон виблискували сережки з камінням, на пальці була золота каблучка, а манікюр вона зробила в чорному кольорі.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

