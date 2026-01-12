Кейт Гадсон з’явилася у переосмисленній срібній сукні від Armani з торочкою і стразами

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон на церемонії вручення нагород «Золотий глобус» у Беверлі-Гіллз стала однією із найгарніше одягнених знаменитостей. Срібна вишукана сукня акторки від Giorgio Armani Privé була виготовлена на замовлення і не лише чудово пасувала для заходу, але й ідеально підходила зірці.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Бретелька-галтер підкреслювала витончені плечі, прямий та приталений фасон — стунку фігуру акторки, а ось торочка та стрази Swarovski додавали вишуканості, ретроестетики та голлівудського шику.

На червоній доріжці Кейт супроводжував коханий Денні Фудзікава. Вони разом від 2016 року і мають спільну доньку / © Associated Press

Свій образ Кейт доповнила взуттм від Giuseppe Zanotti, діамантовими прикрасами від Garatti, вечірнім макіяжем та зачіски із зібраним волоссям.

Сукня Кейт — це нова версія дизайну Armani Privé, який ми вже бачили кілька разів раніше. Елла Пернелл носила подібну версію на Венеційському кінофестивалі 2024 року. Можна помітити, що дизайни обох суконь хоч і подібні, але все ж відрізняються деталями: торочка є не у обох версіях, а також у сукнб різне оздоблення.

Елла Пернелл на Венеційському кінофестиваль, 2024 рік / © Getty Images