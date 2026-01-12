- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 193
- Час на прочитання
- 1 хв
Кейт Гадсон з’явилася у переосмисленній срібній сукні від Armani з торочкою і стразами
Її сукня була прикрашена стразами Swarovski.
Кейт Гадсон на церемонії вручення нагород «Золотий глобус» у Беверлі-Гіллз стала однією із найгарніше одягнених знаменитостей. Срібна вишукана сукня акторки від Giorgio Armani Privé була виготовлена на замовлення і не лише чудово пасувала для заходу, але й ідеально підходила зірці.
Бретелька-галтер підкреслювала витончені плечі, прямий та приталений фасон — стунку фігуру акторки, а ось торочка та стрази Swarovski додавали вишуканості, ретроестетики та голлівудського шику.
Свій образ Кейт доповнила взуттм від Giuseppe Zanotti, діамантовими прикрасами від Garatti, вечірнім макіяжем та зачіски із зібраним волоссям.
Сукня Кейт — це нова версія дизайну Armani Privé, який ми вже бачили кілька разів раніше. Елла Пернелл носила подібну версію на Венеційському кінофестивалі 2024 року. Можна помітити, що дизайни обох суконь хоч і подібні, але все ж відрізняються деталями: торочка є не у обох версіях, а також у сукнб різне оздоблення.