Кейт Гадсон знову продемонструвала свою нову зачіску: відома акторка прийшла на популярне шоу

Кейт Гадсон / © Getty Images

Реклама

Акторка Кейт Гадсон обрала вишуканий образ від бренду Fendi, у якому прийшла на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, щоб прорекламувати фільм «Пісня любові», у якому зіграла із Г’ю Джекманом. Знімання шоу відбувалися у Нью-Йорку.

Образ складався з топа пастельного кольору та спідниці золотисто-помаранчевого відтінку, обидві речі прикрашали складки, які додавали вбранню цікавості. Образ акторка доповнила мюлями бордового кольору із ремінцями, лагким макіяжем та укладанням. Гадсон нещодавно кардинально змінила зачіску і відстригла волосся каре, тому тепер вкладає його у хвилі.

Кейт Гадсон / © Getty Images

Топ та спідниця Кейт дебютували на подіумі в межах показуколекції осінь-зима 2025 під час Тижня моди в Мілані в лютому. Святкуючи своє сторіччя, Модний дім створив колекцію, повну драпованих виробів, кардиганів, суконь у білизняному стилі та сміливих ділових костюмів.

Реклама

Фільм «Пісня любові» заснований на реальних подіях. Це зворушлива історія про другий шанс у житті та в коханні. У центрі сюжету — двоє музикантів які, опинившись на життєвому роздоріжжі, несподівано знаходять одне одного.

За роль у цьому фільмі Кейт отримала номінацію на «Золотий глобус». Також під час шоу Гадсон розповіла про несподіваний виступ із піснею Sweet Caroline разом із Г’ю Джекманом у барі в Нью-Йорку.