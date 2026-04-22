116
1 хв

Кейт Гадсон повернула хітове поєднання 2000-х, яке носили зірки і звичайні дівчата

Акторка привернула увагу образом, адже він був у естетиці Y2K.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кейт Гадсон

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон, яка цього року була серед номінанток на «Оскар», сходила на інтерв’ю на радіо, щоб прорекламувати новий сезон серіалу «Плеймейкерка», у якому виконала головну роль. Однак не так привернула увагу подія, як образ акторки, адже вона знову опинилася у центрі уваги через цікаве поєднання речей.

Кейт одягла ансамбль від Giorgio Armani — топ з декольте, що був розшитий бісером, і болеро з рукавами-ліхтариками, яке прикрашали лелітки. Образ вона доповнила темними широкими джинсами та взуттям із квадратним носком.

Вибір Кейт образу був трохи ностальгійним і нагадував стиль 2000-х років, коли гламур був звичною річчю у буденному стилі. Тоді жінки часто комбінували подібні блискучі речі з декором, які більше нагадували вечірні, з такими речами як джинси чи прямі спідниці.

Такий контраст часто обирала у сама Кейт у двохтисячних. Деякі з її цікавих тогочасних образів у штанях і гламурних топах ми зібрали нижче.

Кейт Гадсон, 2002 рік / © Getty Images

Кейт Гадсон, 2002 рік / © Getty Images

Кейт Гадсон, 2004 рік / © Getty Images

Кейт Гадсон, 2004 рік / © Getty Images

Кейт Гадсон, 2005 рік / © Getty Images

Кейт Гадсон, 2005 рік / © Getty Images

