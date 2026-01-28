- Дата публікації
Кейт Мосс продемонструвала красивий образ у білизняній сукні і шубі на Тижні моди у Парижі
52-річна супермодель мала ефектний вигляд на фешнівенті.
Кейт Мосс відвідала показ чоловічої колекції Saint Laurent осінь-зима 2026-2027, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.
Модель продемонструвала там красивий пікантний образ. На ній була чорна шуба і чорна сукня міді у білизняному стилі з мереживом у зоні декольте, тонкими бретельками та високим розрізом на спідниці.
Аутфіт Кейт доповнила чорними капроновими колготами, чорними туфлями-човниками на шпильках й акцентним бордовим клатчем. У неї було хвилясте укладання, ніжний макіяж, ланцюжок із підвіскою на шиї та каблучки з камінням на руках.
Нагадаємо, бренд McQueen випустив чоботи, які носила Кейт Мосс у нульових.