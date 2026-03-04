- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 161
- Час на прочитання
- 1 хв
Кейт Мосс у діловому луку, а її дочка Ліла у прозорій сукні відвідали показ Saint Laurent у Парижі
Кейт Мосс приїхала днями до Парижа, щоб відвідати покази Тижня моди.
Вчора ввечері супермодель відвідала показ жіночої колекції Saint Laurent осінь/зима 2026-2027 у межах Тижня моди у Парижі.
52-річна супермодель з'явилася на публіці разом зі своэю 23-річною дочкою Лілою і обрала для виходу образ у стилі «діловий шик». Мосс одягла сірий спідничний костюм і додала яскравий колірний акцент за допомогою фіолетової сорочки. Взута модель була у чорні туфлі-човники на високих підборах, а в руках тримала маленьку червону сумку Saint Laurent на ремінці-ланцюжку золотого кольору. Кейт розпустила волосся, зробивши укладання недбалими кучерями, нанесла легкий макіяж і одягла золоті сережки.
Її дочка Ліла Мосс, яка теж є моделлю, з'явилася перед камерами у чорній прозорій максісукні у білизняному стилі та босоніжках на шпильці. Дівчина зібрала волосся у низький хвіст і зробила легкий макіяж на обличчі.
Нагадаємо, вчора вдень Кейт Мосс заскочили папараці на вулицях Парижа під час прогулянки. Також вони зробили фото Софії Вергари, яка, мабуть, теж приїхала на Тиждень моди.