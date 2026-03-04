Кейт Мосс у діловому луку, а її дочка Ліла у прозорій сукні відвідали показ Saint Laurent у Парижі

Кейт Мосс / © Getty Images

Реклама

Вчора ввечері супермодель відвідала показ жіночої колекції Saint Laurent осінь/зима 2026-2027 у межах Тижня моди у Парижі.

52-річна супермодель з'явилася на публіці разом зі своэю 23-річною дочкою Лілою і обрала для виходу образ у стилі «діловий шик». Мосс одягла сірий спідничний костюм і додала яскравий колірний акцент за допомогою фіолетової сорочки. Взута модель була у чорні туфлі-човники на високих підборах, а в руках тримала маленьку червону сумку Saint Laurent на ремінці-ланцюжку золотого кольору. Кейт розпустила волосся, зробивши укладання недбалими кучерями, нанесла легкий макіяж і одягла золоті сережки.

Кейт Мосс / © Getty Images

Її дочка Ліла Мосс, яка теж є моделлю, з'явилася перед камерами у чорній прозорій максісукні у білизняному стилі та босоніжках на шпильці. Дівчина зібрала волосся у низький хвіст і зробила легкий макіяж на обличчі.

Реклама

Ліла Мосс / © Getty Images

Нагадаємо, вчора вдень Кейт Мосс заскочили папараці на вулицях Парижа під час прогулянки. Також вони зробили фото Софії Вергари, яка, мабуть, теж приїхала на Тиждень моди.