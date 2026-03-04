ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
1 хв

Кейт Мосс у діловому луку, а її дочка Ліла у прозорій сукні відвідали показ Saint Laurent у Парижі

Кейт Мосс приїхала днями до Парижа, щоб відвідати покази Тижня моди.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт Мосс

Кейт Мосс / © Getty Images

Вчора ввечері супермодель відвідала показ жіночої колекції Saint Laurent осінь/зима 2026-2027 у межах Тижня моди у Парижі.

52-річна супермодель з'явилася на публіці разом зі своэю 23-річною дочкою Лілою і обрала для виходу образ у стилі «діловий шик». Мосс одягла сірий спідничний костюм і додала яскравий колірний акцент за допомогою фіолетової сорочки. Взута модель була у чорні туфлі-човники на високих підборах, а в руках тримала маленьку червону сумку Saint Laurent на ремінці-ланцюжку золотого кольору. Кейт розпустила волосся, зробивши укладання недбалими кучерями, нанесла легкий макіяж і одягла золоті сережки.

Кейт Мосс / © Getty Images

Кейт Мосс / © Getty Images

Її дочка Ліла Мосс, яка теж є моделлю, з'явилася перед камерами у чорній прозорій максісукні у білизняному стилі та босоніжках на шпильці. Дівчина зібрала волосся у низький хвіст і зробила легкий макіяж на обличчі.

Ліла Мосс / © Getty Images

Ліла Мосс / © Getty Images

Нагадаємо, вчора вдень Кейт Мосс заскочили папараці на вулицях Парижа під час прогулянки. Також вони зробили фото Софії Вергари, яка, мабуть, теж приїхала на Тиждень моди.

Кейт Мосс на вулицях Парижа / © Getty Images

Кейт Мосс на вулицях Парижа / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
161
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie