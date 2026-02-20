- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 200
- Час на прочитання
- 1 хв
Кейт Мосс у сукнікомбінації в горох і ботильйонах з'явилася на прем'єрі фільму
Британська модель Кейт Мосс відвідала прем’єру фільму “Сандівара” в Лос-Анджелесі.
52-річна модель була присутня на прем'єрі короткометражного драматичного фільму «Сандівара» і з'явилася перед камерами фотографів у досить стриманому образі, одягнувши сукню-комбінацію в горошок із вишуканим мереживним оздобленням.
Мосс доповнила вбрання вкороченою накидкою до тону теж із мереживним оздобленням і завершила образ ботильйонами на шнурівці на підборах. Перед камерами топмодель позувала з натуральним макіяжем і розпущеним білявим волоссям.
Нагадаємо, раніше ми показували, як Кейт Мосс продемонструвала гарний образ у білизняній сукні та шубі на Тижні моди в Парижі.