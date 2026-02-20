Кейт Мосс у сукнікомбінації в горох і ботильйонах з'явилася на прем'єрі фільму

Кейт Мосс / © Getty Images

52-річна модель була присутня на прем'єрі короткометражного драматичного фільму «Сандівара» і з'явилася перед камерами фотографів у досить стриманому образі, одягнувши сукню-комбінацію в горошок із вишуканим мереживним оздобленням.

Мосс доповнила вбрання вкороченою накидкою до тону теж із мереживним оздобленням і завершила образ ботильйонами на шнурівці на підборах. Перед камерами топмодель позувала з натуральним макіяжем і розпущеним білявим волоссям.

Кейт Мосс / © Getty Images

