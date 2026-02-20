ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
200
Час на прочитання
1 хв

Кейт Мосс у сукнікомбінації в горох і ботильйонах з'явилася на прем'єрі фільму

Британська модель Кейт Мосс відвідала прем’єру фільму “Сандівара” в Лос-Анджелесі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт Мосс

Кейт Мосс / © Getty Images

52-річна модель була присутня на прем'єрі короткометражного драматичного фільму «Сандівара» і з'явилася перед камерами фотографів у досить стриманому образі, одягнувши сукню-комбінацію в горошок із вишуканим мереживним оздобленням.

Мосс доповнила вбрання вкороченою накидкою до тону теж із мереживним оздобленням і завершила образ ботильйонами на шнурівці на підборах. Перед камерами топмодель позувала з натуральним макіяжем і розпущеним білявим волоссям.

Кейт Мосс / © Getty Images

Кейт Мосс / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як Кейт Мосс продемонструвала гарний образ у білизняній сукні та шубі на Тижні моди в Парижі.

Дата публікації
Кількість переглядів
200
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie