Шоу-бізнес
22
1 хв

Ханна Веддінгем в ефектній блискучій сукні вийшла на червону доріжку

51-річна акторка мала неймовірний вигляд на кіноподії.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ханна Веддінгем

Ханна Веддінгем / © Associated Press

Ханна Веддінгем відвідала 79-ту церемонію вручення премії BAFTA, яка відбулася у Королівському фестивальному залі в Лондоні.

Акторка з’явилася на червоній доріжці в ефектному образі. На ній була червона сукня приталеного силуету з колекції Pamella Roland Pre-Fall 2026. Вбрання було повністю розшите камінням, блискітками і бісером, мало американську пройму, галтер і розріз ззаду на спідниці.

Ханна Веддінгем / © Associated Press

Ханна Веддінгем / © Associated Press

Аутфіт Веддінгем доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках. У неї була елегантна зачіска з прикореневим об’ємом, макіяж із пишними віями і молочний манікюр. Вуха зірка прикрасила діамантовими сережками, а руку — браслетом.

Ханна Веддінгем / © Associated Press

Ханна Веддінгем / © Associated Press

Нагадаємо, Ханна Веддінгем на івенті підкреслила фігуру сукнею з деніму.

