KHAYAT представив саундтрек до фільму, знятого за мотивами повісті Кузьми Скрябіна

Український артист KHAYAT презентував кавер-версію пісні "Побєда-Транс", яка стала саундтреком пригодницького роуд-муві "Я, "Побєда" і Берлін" за мотивами повісті Кузьми Скрябіна. Премʼєра стрічки у кінотеатрах відбудеться 14 березня.

Співак наповнив культовий трек новими акцентами, фарбами і доповнив його своїм фірмовим звучанням.

"Моєю метою було зберегти безтурботний вайб і шаржовість автора, загорнувши їх у свій фірмовий фантик. Але це і відповідальність, бо, наприклад, переспівати всіма залюблений хіт це одна справа, а дати нішевій пісні друге життя це однозначний виклик. Спочатку я хвилювався, але зараз, чуючи коментарі близького оточення Кузьми, впевнений, що йому цей кавер би точно сподобався і для мене це найголовніший показник позитивного творчого результату", – поділився артист KHAYAT.

Режисер музичного відео Антон Пільноватих зазначив, що головною фішкою відеороботи стала "магічна" автівка.

"Ми прагнули створити для глядача таку реальність, в якій він точно зрозуміє, чому за це авто колекціонер віддав новий мерс", – зазначив він.

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