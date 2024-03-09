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KHAYAT представив саундтрек до фільму, знятого за мотивами повісті Кузьми Скрябіна

KHAYAT представив саундтрек до фільму, знятого за мотивами повісті Кузьми Скрябіна

Виконавець переспівав хіт Кузьми.

Український артист KHAYAT презентував кавер-версію пісні "Побєда-Транс", яка стала саундтреком пригодницького роуд-муві "Я, "Побєда" і Берлін" за мотивами повісті Кузьми Скрябіна. Премʼєра стрічки у кінотеатрах відбудеться 14 березня. 

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Співак наповнив культовий трек новими акцентами, фарбами і доповнив його своїм фірмовим звучанням.

"Моєю метою було зберегти безтурботний вайб і шаржовість автора, загорнувши їх у свій фірмовий фантик. Але це і відповідальність, бо, наприклад, переспівати всіма залюблений хіт це одна справа, а дати нішевій пісні друге життя це однозначний виклик. Спочатку я хвилювався, але зараз, чуючи коментарі близького оточення Кузьми, впевнений, що йому цей кавер би точно сподобався і для мене це найголовніший показник позитивного творчого результату", – поділився артист KHAYAT.

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Режисер музичного відео Антон Пільноватих зазначив, що головною фішкою відеороботи стала "магічна" автівка.

"Ми прагнули створити для глядача таку реальність, в якій він точно зрозуміє, чому за це авто колекціонер віддав новий мерс", – зазначив він.

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