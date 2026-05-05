Гайді Клум стала живою скульптурою на Met Gala: усі тільки й говорять про вихід моделі
Її костюм був настільки переконливим, що важко повірити, чи це дійсно реальна людина.
На цьогорічному Met Gala, темою якого було «Мода — це мистецтво», знаменитості змагалися, щоб побачити, хто зможе інтерпретувати мистецтво найбуквальніше. Однак німецька модель і ведуча Гайді Клум пішла вирішила піти перевіреним шляхом, який використовує щороку на Геловін — обрала костюм, який змінив її до невпізнанням.
За допомогою спеціальних накладок з латексу та атрибутів гримерів вона перетворилася на мармурову фігуру, натхненну класичною скульптурою.
Її костюм імітував текстуру каменю. Весь образ був доповнений «мокрим драпуванням» — ефектом, що імітує те, як тканина облягає тіло в класичному мистецтві.