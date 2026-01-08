Гайді Клум та Тома Каулітца заскочили папараці на прогулянці у Нью-Йорку

Гайді Клум та Том Каулітц / © Getty Images

Німецьку супермодель та телеведучу Гайді Клум помітили на прогулянці із її чоловіком Томом Каулітцом у Нью-Йорку. Пара йшла вулицею та трималась за руки і розмовляла. Ймовірно вони ходили на шопінг, адже Том ніс у руці невеликий пакунок.

Гайді того дня одягла довгу чорну теплу трикотажну сукню у поєднанні з чорною шубою зі штучного хутра. Також лук модель доповнила шапкою, чоботами, окулярами і сумкою. Том віддав перевагу яскравому пальту, кросівкам, светру та сірим штанам.

Гайді Клум та Том Каулітц / © Getty Images

Зазвичай родина проводить час у Каліфорнії, адже саме там відбуваються знімання шоу, у якому знімається Клум. Також у Каліфорнії пару часто фотограіують на прогулянках, особливо, коли вони виходять зі своїми собаками.

