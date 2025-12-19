ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
317
Час на прочитання
1 хв

"Холостяк-14": хто з учасниць не потрапить до фіналу проєкту

Пропонуємо проголосувати за дівчину, з якою попрощається Тарас Цимбалюк за крок до фіналу.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
"Холостяк-14": хто з учасниць не потрапить до фіналу проєкту

Сьогодні, 19 грудня, в ефірі СТБ відбувається десятий випуск реалітішоу «Холостяк-14». Під час нього головний герой Тарас Цимбалюк знайомить учасниць — Ірину Пономаренко, Надін Головчук та Анастасію Половинкіну — зі своєю сімє’ю.

Пропонуємо взяти участь в опитуванні і обрати учасницю, яка, на вашу думку, залишить сьогодні шоу за крок до фіналу.

Ірина Пономаренко

Ірина Пономаренко

Надін Головчук

Надін Головчук

Анастасія Половинкіна

Анастасія Половинкіна

Дата публікації
Кількість переглядів
317
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie