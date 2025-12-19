- Дата публікації
"Холостяк-14": хто з учасниць не потрапить до фіналу проєкту
Пропонуємо проголосувати за дівчину, з якою попрощається Тарас Цимбалюк за крок до фіналу.
Сьогодні, 19 грудня, в ефірі СТБ відбувається десятий випуск реалітішоу «Холостяк-14». Під час нього головний герой Тарас Цимбалюк знайомить учасниць — Ірину Пономаренко, Надін Головчук та Анастасію Половинкіну — зі своєю сімє’ю.
Пропонуємо взяти участь в опитуванні і обрати учасницю, яка, на вашу думку, залишить сьогодні шоу за крок до фіналу.