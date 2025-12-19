- Дата публікації
"Холостяк-14": хто з учасниць проєкту отримав троянду
Тарас Цимбалюк вирішив залишити у проєкті всіх трьох дівчат.
Відбувся десятий випуск романтичного реалітішоу «Холостяк-14». Головний герой проєкту Тарас Цимбалюк знайомив дівчат — Ірину Пономаренко, Надін Головчук та Анастасію Половинкіну — зі своєю сім’єю у рідному місті Корсунь-Шевченківський.
Батьки та сестра поділилися з Тарасом своїм враженням від знайомства з дівчатами. А потім головний герой ще зустрівся з кожною учасницею тет-а-тет і задав їм запитання, які його цікавили. Обдумавши все, Цимбалюк вирішив дати троянди всім трьом дівчатам — Ірині, Надін та Анастасії.
Тож вже у наступному випуску ми дізнаємось, хто з дівчат полонив серце головного героя.